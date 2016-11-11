Борис Подопригора о боях под Алеппо и будущем «ан-Нусра»

Сражения под Алеппо продолжаются и, несомненно, сам город и местность вокруг него на данный момент является наиболее оживлённым театром военных действий в Сирии. Сирийские правительственные войска при поддержки российской авиации взяли исламских террористов в Алеппо в тиски.

Интересно, что совсем недавно российское военное командование заявило о готовности в одностороннем порядке приостанавливать бои под Алеппо раз в день, дабы гуманитарные колонны могли войти в город и оказать его жителям всю необходимую помощь. За его оценкой нынешнего положения дел в Алеппо редакция НА «Харьков» обратилась к востоковеду и военному эксперту Борису Подопригоре.





Осада «ан-Нусра» в Алеппо Ситуация под Алеппо развивается чрезвычайно динамично. Волнообразность, изменчивость – это, по мнению Бориса Подопригоры, наилучшие эпитеты для того, чтобы описать ситуацию под Алеппо. Сначала в город вошли боевики «Фронта ан-Нусра», захватили его, определились со своей инфраструктурой. Затем, на следующем этапе, войска Башара Асада обложили террористов в Алеппо.

Следует ли удивляться тому, что теперь давление со стороны террористов на передовые отряды сирийской правительственной армии, взявшей в их в осаду, не ослабевает ни на миг? Не следует удивляться и тому, что периодически происходят попытки террористов «Фронта ан-Нусра» выйти из окружения. Они, впрочем, согласно эксперту, носят весьма спорадический характер.

Прямо сейчас, как известно, сирийская армия предпринимает новую серию действий по окружению боевиков и принуждению их к сдаче. К счастью, даже несмотря на стремительно изменяющуюся ситуацию в Алеппо и вокруг него, можно быть уверенным, что гуманитарные коридоры, созданные для эвакуации мирных жителей и готовых сложить оружие оппозиционеров, вне опасности. «Всё же, эти гуманитарные коридоры организованы там, где влияние боевиков минимально. Иначе, какой бы смысл был их вообще организовывать?» — поясняет Борис Подопригора. В нынешних обстоятельствах, полагает Подопригора, за вычетом российского военного штаба в Хмеймиме, вряд ли кто-либо может описать ситуацию вокруг Алеппо с какой-то степенью достоверности и компетентности.

Августовские учения ВМС РФ в Каспии и Средиземноморье. Полетят ли российские ракеты в сторону Алеппо? В любом случае, напомним, что учения ударной корабельной РФ на востоке Средиземного моря начнутся уже 15 августа. В состав эскадры, в числе прочего, будут входить также и новейшие малые ракетные корабли. Пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что цель учений – проверка способности российского флота «к действиям при разрешении кризисных ситуаций, связанных с угрозами террористического характера».

Аналогичные учения российских ракетных кораблей пройдут в юго-западной части Каспийского моря. Это, в свою очередь, те же самые воды, из которых некогда, в ноябре 2015 года, российские ракеты «Калибр» поднялись в воздух, дабы поразить позиции террористов в Сирии. Таким образом, то, что рано или поздно к авиаобстрелам позиций террористов «Фронта ан-Нусра» под Алеппо присоединятся также и российские военные корабли, является пусть и гипотетической но возможностью.

Со своей стороны Борис Подопригора, также полностью не списывает со счетов данную возможность. Так, конечно, запуск ракет дальнего действия является весьма дорогостоящей процедурой. К примеру, американцы оценивают запуск одной своей крылатой ракеты, совместимой по характеристикам с «Калибром» в $100 тысяч. «Это не так всё просто. Между тем, есть та категория снарядов, которые уже близки к сроку своей ликвидации по техническим причинам. Слава Богу, если они будут так использованы. Вообще же, конечно, ракетный удар с моря – это очень дорогостоящее предприятие», — продолжает Подопригора.

Западная антиигиловская коалиция, США, несмотря на признание на международном уровне данной организации террористической организацией, всё ещё делают многое для помощи «Фронту ан-Нусра», заврещенного в РФ.

Учитывая недавний ребрендинг «ан-Нусры» и формальный разрыв связей данной группы с «Аль-Каидой», многие эксперты предполагают, что со временем «ан-Нусра» даже попытается вступить в ряды так называемой «умеренной оппозиции», столь рьяно поддерживаемой Западом. Чего-то подобного не исключает и Борис Подопригора.

«Конечно, «ан-Нусра» видит себя в первую очередь под американским прикрытием. Американцам также важно иметь своего посредника в не исключаемой в Вашингтоне игре с «Исламским государством». Здесь не лишне вспомнить, что и «Аль-Каида», чьим представителем в Сирии и является «Фронт ан-Нусра» — это абсолютно американский проект.

Удивляться здесь ничему не приходится. Если «Аль-Каида» некогда продолжила себя в ИГИЛ, то вполне возможно, что на каком-то этапе и «ан-Нусра» найдёт возможность вступить во взаимодействие со своими праотцами», — отмечает Подопригора. Вообще же, Борис Подопригора крайне против самого использования термина «умеренная оппозиция».

Если оппозиция является вооружённой и выступает против правительства Сирии силовыми методами, то нельзя называть её «умеренной». Это оксиморон (стилистическая ошибка — сочетание слов противоположного значения) того же уровня, что и «вооружённый пацифист». «Американцы сознательно ввели этот термин в международный обиход, чтобы отвлечь от сути дела. В любом случае, оппозиция к правящему режиму в Сирии остаётся вооружённой. Мы имеем здесь дело с информационной завесой, с ничем большим», — резюмирует Подопригора.

А нужны ли в Сирии американцы? Международная антитеррористическая коалиция, собранная под эгидой США и имеющая своей задекларированной целью борьбу с ИГИЛ, сейчас преимущественно бездействует. Или же, по крайней мере, она кажется очень малоактивной в сравнении с параллельной антитеррористической коалицией, включающей в себя правительственные войска Сирии, силы шиитских государств и Россию.

По мнению Бориса Подопригоры, каких-то серьёзных действий от международной коалиции в любом случае не следует ожидать где-то до средины января следующего года, до тех пор, пока у Белого дома не появится новый хозяин.

«Об успехах американской антиигиловской коалиции вообще говорить очень сложно. Каждый их боевой вылет сопровождается таким количеством фантиков, что о том, что же там было на самом деле говорить всегда очень сложно. Когда я читаю, что «был нанесён решающий удар американской авиации по той или иной группировки, от которой зависит судьба всех игиловцев» вчера, а потом читаю об ещё одном «решающем ударе» сегодня, то завтра и послезавтра мне уже не хочется об этом читать. Это чистейшая буффонада», — подводит итог Борис Подопригора.

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