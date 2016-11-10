Сирия сегодня: Россия угощает ИГ «Калибром», а коалиция бьет в молоко

Последние новости из Сирии дают понять, что постепенно армия Башара Асада отвоевывает у боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ и их сподвижников из других радикальных группировок значительные территории страны.

Ситуация напряженная, бои не прекращаются, но подвижки есть. Корреспондент Федерального агентства новостей связался с военным экспертом Антоном Мардасовым и выяснил, что готовит для боевиков армия САР при поддержке Российской Федерации.





Котел в Алеппо

В настоящее время ситуация под сирийским городом Алеппо находится под контролем российских и сирийских военных. Боевики запрещенных в РФ террористических группировок «Джейш аль-Фатх» и «Джебхат Фатах аш-Шам» находятся в плотном кольце окружения.

Ранее сирийское командование предлагало исламистам и мирным жителям оставить город и выйти из окружения через специальные коридоры, однако радикалы не захотели оставлять Алеппо. Более того, они не позволили выйти из города мирным сирийцам.

«Действительно, боевики тактического соединения «Джейш аль-Фатх» и «Джебхат Фатах аш-Шам» попали в котел в Алеппо, это произошло в конце июля. После этого министр обороны Сергей Шойгу по указу президента России Владимира Путина объявил о начале гуманитарной операции. С самого начала было понятно, что боевики, вероятнее всего, этим предложением не воспользуются. Дело в том, что бои в жилой застройке — это их конек, у них там куча тоннелей, по которым можно перемещаться, выставлять СВУ, перебрасывать снайперов. Кроме этого, они могут прикрываться мирным населением. А мирных сирийцев в котле насчитывается более 200 тысяч человек», — отмечает эксперт.

31 июля несколько радикальных разрозненных группировок сколотили единый фронт и через провинцию Идлиб, где впоследствии был сбит российский вертолет Ми-8, атаковали сирийские войска на юго-западе Алеппо. Так они планировали прорвать брешь в «стенке котла».

«Операция осуществлялась в несколько этапов, и у них это получилось.После пробития коридора боевики пустили в город под видом гуманитарки несколько грузовиков с оружием и боеприпасами. С другой стороны, в результате последних боев сирийской армии удалось значительно сузить брешь и выставить свои позиции так, что сам коридор насквозь простреливается. Так что массовая подпитка боевиков приостановлена», — сообщает Мардасов.

Необходимо также отметить, что после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным турецкие военные перекрыли террористам ИГ переход в провинцию Идлиб со стороны сирийско-турецкой границы.

«Насколько эта новость соответствует действительности, сказать сложно, но если Анкара действительно предприняла такие шаги, то это может очень сильно повлиять на исход боевых действий в Алеппо, ведь боевики не будут получать подпитку, а помощь для них шла как раз через Идлиб», — заявил Мардасов.

США помогают «Джебхат Фатах аш-Шам»

Возглавляемая США международная коалиция, несмотря на официальное признание «Джебхат Фатах аш-Шам» (ранее группировка носила название «Джебхат Ан-Нусра») террористической организацией, всячески пытается не допустить их разгрома под Алеппо.

В штабе коалиции и Пентагоне прекрасно понимают, что уничтожение боевиков указанной банды приведет к пониманию международного сообщества того, что «умеренная оппозиция» на самом деле является медийно-политическим проектом США и реальной поддержки среди сирийских вооруженных формирований не имеет. «Вообще надо понимать, что в том же Ираке американцы используют все суннитские радикальные группировки как некий противовес усилению шиитского Ирана.

Они активно играют на этом, заявляя, что когда-то победили «Аль-Каиду» — однако ничего подобного не было. Есть данные о том, что американцы просто по 300-400 долларов платили боевикам, чтобы они молча сидели до определенного времени.

Нынешние события в том же Ираке это подтверждают, поскольку та же Эль-Фаллуджа была взята в результате договоренностей с племенами. Ситуация в Сирии такая же. Конечно, если «Джебхат Фатах аш-Шам» будет отделена от других оппозиционных группировок, то это приведет к тому, что войска Асада очень быстро расширят свой плацдарм в Алеппо и начнут движение дальше. Но это уже напрямую будет мешать планам Вашингтона», — сообщает эксперт.

Крылатые «Калибры»

Вооруженные силы Российской Федерации готовят массированные удары по вооруженным формированиям террористов под Алеппо. Предполагается, что армия России вновь задействует при атаках крылатые ракеты типа «Калибр» морского и воздушного базирования, как это было в ноябре прошлого года.

Подтверждением таких планов можно назвать начинающиеся с 15 августа учения Военно-морского флота России в Средиземном и Каспийском морях. Как отмечают в Минобороны РФ, в маневрах будут задействованы малые ракетные корабли и ракетные крейсеры, вооруженные «Калибром».

Более того, будет задействована авиация, возможно, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160. «Удары показательны как с военной, так и с политической точки зрения. Конечно, крылатые ракеты обычно не используют для уничтожения живой силы противника, они необходимы для уничтожения инфраструктуры врага — командных пунктов, складов с вооружением и боеприпасами, скопления военной техники и так далее.

Запускать их по отдельным группам боевиков все равно, что использовать артиллерию против мухи. Использование же ракетного вооружения выгодно России с политической точки зрения — это показатель того, что Москва обладает самым современным и высокоточным вооружением.

Чаще всего ракеты запускаются с Каспийского моря, поэтому их пролет будет обсуждаться с Ираном и другими странами, над территорией которых будет пролегать их курс», — подчеркнул Антон Мардасов.

А нужна ли коалиция?

В последнее время все больше и больше усиливается впечатление, что возглавляемая США международная коалиция по большому счету не нужна в Сирии, так как она не помогает, а, скорее, вставляет палки в колеса сирийской армии.

Ведь как показывает опыт сирийской военной кампании, сирийская армия и помогающие им воздушно-космические силы России, если им не мешать, отлично справляются с задачей по уничтожению боевиков-радикалов. Кроме этого, у Москвы есть все необходимое для очистки Сирии от террористов ИГ — военная мощь, приглашение Дамаска и поддержка влиятельных ближневосточных государств, как Израиль и Иран.

«Неужели еще остались те, кто реально думает, что американцы и международная коалиция борются с террористами в Сирии? Они этим не занимаются, американцы закрепляются в Сирии для создания своего плацдарма.

В сирийском Курдистане они уже закрепились и могут дальше бороться с режимом Башара Асада. На юге страны недавно было замечено, что британцы на джипах гоняют, там и французы госпиталь развернули, тоже выстраивают свой плацдарм.

Сейчас будут развивать наступление в Ираке и, как анонсировал Пентагон, если они и дальше будут идти по Евфрату бороться с ИГ, то также могут под предлогом борьбы с терроризмом действовать в Сирии и укрепляться там. Если убрать международную коалицию и США из Сирии, то борьба с радикальным исламизмом значительно ускорится», — заключил военный эксперт.

Кроме этого сейчас активно налаживается диалог с Анкарой, а на Ближнем Востоке формируется новый формат борьбы с терроризмом, без двойных стандартов.

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