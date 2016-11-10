ВЦИОМ: почти половина россиян готова вывесить флаг РФ на своем доме

Около половины граждан (45%) готовы вывесить флаг РФ на своем доме. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

Согласно данным исследования, "45% респондентов готовы повесить на своем доме российский флаг, еще 46% опрошенных готовы надеть футболку или кепку с государственной символикой". Кроме того, 38% россиян сказали, что готовы украсить российским флагом свой автомобиль.





"Наибольшей поддержкой пользуются такие действия, как ношение одежды с изображением флага или герба России (43% считают, что это заслуживает поощрения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько сдержаннее россияне относятся к тиражированию флага и герба страны на посуде и других предметах быта (поддерживают - 28%, относятся равнодушно - 41%), а также на лице и теле (23% и 42%), при этом 25% и 29% респондентов соответственно считают это недопустимым.

"У многих россиян наблюдается несколько отчужденное отношение к российскому государству. Даже самые искренние патриоты часто относятся к государству как к чему-то отдельному от себя, особенному, почти сакральному. Это распространяется и на флаг, герб, гимн, которые воспринимаются в первую очередь не как символы нашей общей страны, а как собственность государства. Только государство может ими распоряжаться и определять, где их можно демонстрировать, а где - нет", - приводится в документе комментарий аналитика ВЦИОМ Ивана Леконцева.

"Соответственно, чтобы демонстрировать на своих частных предметах госсимволы, нужно как бы получить особое разрешение. "Само собой" подразумевается, что обычный человек такое разрешение получить не может, а может лишь кто-то из "государевых людей" - чиновников, представителей правоохранительных органов и т.д...

Россияне более-менее свыклись с идеей, что можно размещать флаги и гербы на одежде, но сделать что-то еще большинство опрошенных не готовы. При этом многие спокойно относятся к демонстрации государственных символов другими людьми, подсознательно считая, что раз такая демонстрация происходит - значит люди получили на это "разрешение", - считает Леконцев.

В опросе ВЦИОМ 13-14 августа 2016 г. приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках девяти федеральных округов России. http://tass.ru/obschestvo/3551011

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