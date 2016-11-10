Кадыров обещает бороться с радикальным исламом "пока бьется сердце"

Рамзан Кадыров пообещал не допустить на территории Чечни существование исламских радикальных сект, вне зависимости от того, будет он у власти или нет.

В Грозном открылась Всемирная исламская конференция "Кто они — последователи сунны?", приуроченная к 65-летию первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. В ней участвуют более 100 религиозных деятелей: ученые богословы, религиоведы, муфтии из разных стран мира, СНГ и субъектов России.





"Ответственно заявляю, вне зависимости от того, у власти я или нет, на территории Чеченской Республики по воле Всевышнего Аллаха, пока бьется мое сердце, никаких сект и радикальных течений, противоречащих Корану и Сунне Пророка Мухаммада не будет. И приложу все силы, чтобы подобное зло не существовало в России и во всем мире", — говорится в приветственном слове Кадырова участникам форума.

Он выразил уверенность, что участники форума сделают "правильные выводы в обозначении истинных последователей Сунны Пророка Мухаммада и определении сект, противоречащих Сунне Пророка Мухаммада, чтобы решения этой исторической конференции имели позитивное влияние не только на территории Российской Федерации, но и во всем мире".

При этом он подчеркнул, что "мусульмане России исповедовали истинный ислам со дня его распространения на ее территории".

Кадыров напомнил, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи человеком глубоко верующим и образованным в религии, осознавал суть радикальной идеологии и отдал жизнь в борьбе с этим злом.

"Встав на этот благословенный путь, он ясно видел, каким образом можно и нужно бороться с террором, который по сей день принимает разные образы, такие как ваххабизм, хариджизм, псевдосалафизм, ДАИШ и другие, которые прикрываясь громкими лозунгами… искажают суть ислама и преподносят его в извращенной форме", — отметил Кадыров.

По итогам форума планируется принять резолюцию по актуальным религиозным проблемам современности.

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