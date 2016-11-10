Курсы валют: USD 11/11 63.4161 -0.4767 EUR 11/11 69.3392 -2.0099 Фондовые индексы: РТС 17:18 1010.07 1.99% ММВБ 17:18 2057.80 2.30%
rss новости   rss статьи   rss все

Ингушетии и Белоруссии предстоит выгодное сотрудничество

Страна | 10.11.2016


Ингушетии и Белоруссии предстоит выгодное сотрудничество. Юнус-Бек Евкуров и Абдул-Азит Белхароев
Юнус-Бек Евкуров, Абдул-Азит Белхароев

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провел рабочую встречу с председателем Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Абдул-Азитом Белхароевым, который доложил об итогах визита в Белоруссию, пишет Pravda.Ru.


Ингушская делегация посетила ряд белорусских предприятий по выпуску сельскохозяйственной техники, например, "Бобруйскагромаш". Этот завод более сорока лет выпускает до 100 видов различной сельскохозяйственной техники.

После презентации ингушских производственных площадок на базе "ДЭУ БАС Ингушетия", белорусы предложили несколько вариантов совместной деятельности. Главным образом, речь шла о сотрудничестве в области производства пассажирского автотранспорта, выпускаемого "Минским автомобильным заводом", а также выпуска специальной техники компании "Амкодор", которая применяется в строительстве, сельском хозяйстве, а также для дорожных и коммунальных работ.

"Указанные проекты мы уже совместно и более детально прорабатываем, с изучением конъюнктуры рынка. Рассматриваем варианты реализации этой техники в Иране, Азербайджане, Армении", - добавил председатель комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Абдул-Азит Белхароев в беседе с главой Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров отметил важность дальнейшего взаимодействия сторон и поручил Абдул-Азиту Белхароеву пригласить партнеров из Минска в республику для знакомства с ее потенциалом. Глава Ингушетии считает, что уже сейчас необходимо заняться подготовкой документов для подписания соглашения в рамках двустороннего сотрудничества. 

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Визит делегации Ингушетии в Саудовскую Аравию увенчался успехом
Делегация Ингушетии плодотворно поработала в Саудовской Аравии.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru