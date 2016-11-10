Ингушетии и Белоруссии предстоит выгодное сотрудничество

Юнус-Бек Евкуров, Абдул-Азит Белхароев

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провел рабочую встречу с председателем Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Абдул-Азитом Белхароевым, который доложил об итогах визита в Белоруссию, пишет Pravda.Ru.





Ингушская делегация посетила ряд белорусских предприятий по выпуску сельскохозяйственной техники, например, "Бобруйскагромаш". Этот завод более сорока лет выпускает до 100 видов различной сельскохозяйственной техники.

После презентации ингушских производственных площадок на базе "ДЭУ БАС Ингушетия", белорусы предложили несколько вариантов совместной деятельности. Главным образом, речь шла о сотрудничестве в области производства пассажирского автотранспорта, выпускаемого "Минским автомобильным заводом", а также выпуска специальной техники компании "Амкодор", которая применяется в строительстве, сельском хозяйстве, а также для дорожных и коммунальных работ.

"Указанные проекты мы уже совместно и более детально прорабатываем, с изучением конъюнктуры рынка. Рассматриваем варианты реализации этой техники в Иране, Азербайджане, Армении", - добавил председатель комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Абдул-Азит Белхароев в беседе с главой Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров отметил важность дальнейшего взаимодействия сторон и поручил Абдул-Азиту Белхароеву пригласить партнеров из Минска в республику для знакомства с ее потенциалом. Глава Ингушетии считает, что уже сейчас необходимо заняться подготовкой документов для подписания соглашения в рамках двустороннего сотрудничества.