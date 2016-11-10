Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон "основательницей ИГ"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу в стане демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в том, что ее политика привела к созданию экстремистской группировки "Исламское государство"(запрещена в России).

Об этом миллиардер заявил, выступая в среду перед своими сторонниками в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Как считает Трамп, президент США Барак Обама должен "крайне сожалеть" о том, что он назначил Клинтон госсекретарем в своей администрации. Эту должность бывшая первая леди занимала в 20093–2013 годах.





"Она (Клинтон) является основательницей ИГ", — утверждал Трамп, заявив, что политика экс-главы Госдепа на Ближнем Востоке способствовала созданию и усилению влияния группировки. "Это была Хиллари Клинтон, она должна получить награду от ИГ как основательница ИГ", — сказал миллиардер.

В своем выступлении Трамп также отверг предположения противников о том, что его президентская кампания сталкивается с трудностями, а представители избирательного штаба крайне недовольны поведением и заявлениями миллиардера.

"Я бы сказал, что сейчас самый лучший период в плане того, насколько мы объединены", — подчеркнул он, говоря о своих сторонниках.

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