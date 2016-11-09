Курсы валют: USD 09/11 63.7364 -0.171 EUR 09/11 70.4542 -0.2402 Фондовые индексы: РТС 11:17 970.86 -0.19% ММВБ 11:17 1965.50 -0.12%
rss новости   rss статьи   rss все

СИРИЯ: МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ УБИТЫ АВИАУДАРОМ США 

Мир | 09.11.2016


СИРИЯ: МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ УБИТЫ АВИАУДАРОМ США 

США продолжают препятствовать российской гуманитарной инициативе для жителей Алеппо. Причиной недовольства в Вашингтоне является то, что российские войска, наряду с сирийской армией, открыли несколько гуманитарных коридоров, позволяя тем самым гражданскому населению покинуть город.


Русские пытаются спасти горожан. Они также доставляют продукты питания и медикаменты. Ко всему прочему, они доставили дефицитный инсулин для больных сахарным диабетом, что особенно ценно.

Однако, умеренная оппозиция, при поддержке США, препятствует гуманитарной операции. Российский вертолет МИ-8 с тремя членами экипажа и двумя офицерами из Центра по урегулированию, был сбит в провинции Идлиб 1 августа.

Вертолет возвращался на свою базу после доставки гуманитарных грузов. В последнее время наблюдается увеличение числа случаев гибели гражданских лиц в осажденных районах, в результате коалиционных авиаударов, под руководством США.

Авиаудар по деревне Гандура на севере Манбидж 28 июля привел к гибели 45 гражданских лиц, включая женщин и детей. Бомбардировка была нацелена на многолюдный уличный рынок.

На следующий день ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), которая все еще контролирует некоторые районы города, разместила видео, показывающее последствия удара с воздуха. Это не первый случай, когда операция под руководством США закончилась жертвами среди гражданского населения.

Центральное командование США объявило, что будет проводить внутреннее расследование, так как в течение двух последних недель в результате авиаударов коалиции погибло более 100 мирных жителей.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Визит делегации Ингушетии в Саудовскую Аравию увенчался успехом
Делегация Ингушетии плодотворно поработала в Саудовской Аравии.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru