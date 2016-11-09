СИРИЯ: МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ УБИТЫ АВИАУДАРОМ США

США продолжают препятствовать российской гуманитарной инициативе для жителей Алеппо. Причиной недовольства в Вашингтоне является то, что российские войска, наряду с сирийской армией, открыли несколько гуманитарных коридоров, позволяя тем самым гражданскому населению покинуть город.





Русские пытаются спасти горожан. Они также доставляют продукты питания и медикаменты. Ко всему прочему, они доставили дефицитный инсулин для больных сахарным диабетом, что особенно ценно.

Однако, умеренная оппозиция, при поддержке США, препятствует гуманитарной операции. Российский вертолет МИ-8 с тремя членами экипажа и двумя офицерами из Центра по урегулированию, был сбит в провинции Идлиб 1 августа.

Вертолет возвращался на свою базу после доставки гуманитарных грузов. В последнее время наблюдается увеличение числа случаев гибели гражданских лиц в осажденных районах, в результате коалиционных авиаударов, под руководством США.

Авиаудар по деревне Гандура на севере Манбидж 28 июля привел к гибели 45 гражданских лиц, включая женщин и детей. Бомбардировка была нацелена на многолюдный уличный рынок.

На следующий день ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), которая все еще контролирует некоторые районы города, разместила видео, показывающее последствия удара с воздуха. Это не первый случай, когда операция под руководством США закончилась жертвами среди гражданского населения.

Центральное командование США объявило, что будет проводить внутреннее расследование, так как в течение двух последних недель в результате авиаударов коалиции погибло более 100 мирных жителей.

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