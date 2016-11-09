Студенты считают главными патриотами Владимира Путина и Петра I

Группа сотрудников НИУ ВШЭ во главе с заведующей лабораторией политических исследований Валерией Касамарой и сотрудником той же лаборатории Анной Сорокиной провела анализ патриотических настроений в студенческой среде Москвы.

С помощью углубленного опроса 230 человек они выяснили, «с чего начинается Родина» и кто является главным патриотом для студентов трех ведущих столичных вузов: МГУ, МГИМО и НИУ ВШЭ.





— Почему были выбраны именно эти учебные заведения? Потому что это одни из самых престижных вузов в стране, можно говорить о том, что там учится будущая элита, — пояснила Валерия Касамара.

В «Вышке» были опрошены 82 студента с разных курсов и факультетов, в МГУ и МГИМО — по 74. И исследователи пришли к интересным выводам. Вывод первый — понятие «патриотизм» в студенческой среде преимущественно ассоциируется с деятельностью политической элиты страны.

Уже сам факт принадлежности к правящему классу расценивается как маркер, символизирующий причастность к патриотам России. А истинным патриотом в представлении большинства опрошенных представляется президент России Владимир Путин. Ему отдали предпочтение 22% опрошенных, на втором месте — Петр I (14% опрошенных), на третьем — Александр II и Иосиф Сталин (по 5% опрошенных).

Из государственных деятелей (не высших руководителей страны) выделяются Сергей Лавров (7% опрошенных) и Петр Столыпин (5% опрошенных). Комментируя патриотизм Владимира Путина, многие говорили, что президент России является «самым очевидным патриотом».

По их словам, президента даже «должность обязывает быть патриотом». Звучали в адрес лидера страны и следующие характеристики: «Самый адекватный человек в России за последние 120 лет», «Человек, который семь дней в неделю, без выходных, работает на благо России».

Комментируя патриотизм Петра I, многие пытались вспомнить знания из школьной программы, и почти каждый называл «окно в Европу, которое он прорубил». А говоря о патриотизме Иосифа Сталина, студенты отмечали, что «иногда цель может оправдывать средства».

Также исследователи сгруппировали ответы студентов по сферам деятельности, где заняты «истинные патриоты». Для 45% опрошенных главными патриотами оказались государственные деятели от Древней Руси до Российской Федерации. Для 22% — деятели культуры, науки и искусства, для 11% — военачальники, для 10% — журналисты и общественно-политические деятели, для 7% — рядовые участники Великой Отечественной войны. Второй вывод исследования — перегиб в военную сферу.

— По многим аспектам российские патриотические настроения в первую очередь «реагируют» на военные достижения страны. В сторону формирования проармейских патриотических установок был сделан уклон и в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». В документе сказано, что цель патриотического воспитания состоит в «формировании позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву», — пояснила Валерия Касамара.

Третий из наиболее интересных выводов исследования — перечисляя истинных патриотов, студенты ведущих столичных вузов признались, что «раньше они никогда не задумывались над темой патриотизма». Кто-то обвинял в этом представителей старшего поколения, которые никогда не рассказывали им про «настоящий патриотизм». Другие оправдывались тем, что понятие «патриотизм» «не очень применимо к современности и ассоциируется у них скорее с прошлым», временами СССР и царской России.

Многие из респондентов считают, что нынешняя молодежь в массе своей не имеет никакого отношения к патриотизму. По мнению авторов исследования, «узкое понимание» патриотизма, связанное в первую очередь с прославлением военных побед, во многом «ограничивает потенциальные возможности разностороннего патриотического воспитания молодых россиян».

Действительно, у молодежи сейчас мало героев из «гражданской сферы». И единственный, кого они называли, — Александр Пушкин. Исследователи отмечают также, что у большинства респондентов патриотизм ассоциируется не просто с любовью к Родине, но и с деятельностью, способствующей процветанию и развитию страны (35%). При этом студенты не исключали, что патриотизм может быть связан и с критикой ее недостатков. «Слепой» или «квасной» патриотизм не сильно занимает студенческие умы.

Лишь 5% сказали, что быть патриотом — это любить свою страну такой, какая она есть, и не критиковать. «Известия» попросили прокомментировать исследование и самих студентов.

— Я учусь в «элитном» вузе, но занимаюсь сельским хозяйством. Кормить страну — не меньший патриотизм, чем воевать за нее, — сказал глава комитета по внешним связям студенческого совета НИУ ВШЭ Андрей Буханцов.

Председатель студенческого совета НИУ ВШЭ Дмитрий Овакимян признал, что исследование «достаточно точно отражает настроения» студентов.

— Студенты лучших вузов страны зачастую воспринимают патриотизм как желание достигать успехов у себя на родине и строить успешную карьеру. Я бы сказал, что у этой группы студентов понимание патриотизма индивидуалистическое, в противовес распространенному сегодня коллективистскому, — пояснил Овакимян.

В свою очередь, студент МГИМО, пожелавший не называть своего имени, заверил корреспондента, что в его вузе «слово «патриотизм» является одним из основополагающих принципов», и именно в любви и уважении к Родине воспитываются все дипломаты. Глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко сказал, что не согласен с формулировкой «будущая элита страны».

— Думаю, если опросить студентов любого другого вуза страны, выводы будут примерно такими же. Если военно-патриотическое движение в России фактически имеет многовековую историю и традиции, то на пути развития гражданского патриотизма мы делаем только первые шаги. Говоря о «гражданском патриотизме», Цапко отметил, что сюда стоит отнести любые социально значимые дела. Это может быть и субботник в своем дворе, и помощь при стихийном бедствии, содействие в борьбе с коррупцией и т.д. В этом смысле патриотов среди студентов немало.

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