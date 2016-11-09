Российский «Защитник» увидит вражеские штабы и радиолокаторы

В ближайшее время арсенал новейших российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 «Защитник» пополнится комплексами радиотехнической разведки, благодаря которым экипажи самолетов смогут в режиме реального времени не только обнаруживать, но и наносить удары по вражеским штабам, средствам связи и передачи информации пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

Система, носящая официальное название УКР-РТ, монтируется в специальный подвесной контейнер, устанавливающийся под фюзеляжем «Защитника» (Full Back — по классификации НАТО).





— В настоящее время работы по комплексу радиотехнической разведки для Су-34 уже завершены и идут его испытания. Рассчитываем, что в ближайшее время подвесной контейнер радиотехнической разведки будет принят на вооружение, — рассказал представитель Минобороны, знакомый с ситуацией.

В работах по новейшему изделию принимают участие несколько предприятий, входящих в состав концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и Объединенной приборостроительной корпорации. Правда, назвать технические характеристики новейшего комплекса и количество изделий, которое планируют закупить Воздушно-космические силы России, представитель Минобороны отказался, сославшись на секретность.

УКР-РТ предназначен в первую очередь для обнаружения и точного определения координат и технических характеристик таких целей, как: системы связи и передачи информации, радиолокационные станции. Также в список целей новейшего комплекса входят и такие сложные объекты, как линии управления беспилотными летательными аппаратами.

По словам Антона Лаврова, независимого военного эксперта и соавтора книги «Новая армия России», УКР-РТ превращает фронтовой бомбардировщик в многофункциональную машину, способную одновременно как наносить авиаудары, так и вести разведку.

— Су-34 со специализированным контейнером позволяет существенно сэкономить на разработке нового специализированного самолета радиотехнической разведки. Кроме того, он имеет ряд преимуществ. В мирное время можно вести разведку более скрытно, не используя самолеты-разведчики, а в военное время Су-34 менее уязвим, чем самолеты с разведывательными системами на базе транспортных или гражданских лайнеров, — пояснил Лавров.

Разработка УКР-РТ была начата в конце 2000-х годов. В частности, в интернете есть несколько фотографий фронтового бомбардировщика Су-34 с бортовым номером 47, выполняющего испытательные полеты с установленным под фюзеляжем между воздухозаборниками новейшим подвесным контейнером радиотехнической разведки.

— Контейнер испытывали без установленного внутри него бортового оборудования. Надо было выработать оптимальную форму и место его размещения так, чтобы контейнер не влиял на аэродинамику самолета и при этом фюзеляж и плоскости летательного аппарата не мешали работе его оборудования, — пояснил «Известиям» представитель Воздушно-космических сил России.

По словам независимого военного эксперта Дмитрия Болтенкова, сердцем новейшего подвесного контейнера радиотехнической разведки УКР-РТ является аппаратура радиотехнической разведки М-410.

— По имеющимся данным, М-410 — это уменьшенная копия более сложной системы «Фракция», установленной на борту новейшего самолета-разведчика Ту-214Р. Были уменьшены массогабаритные характеристики, но при этом, как утверждается, сохранены возможности системы. Фактически М-410 — это «Фракция» в миниатюре, — рассказал Болтенков.

Примечательно, что, по мнению иностранных военных специалистов и экспертов, Ту-214Р является во многом уникальной разведывательной платформой, способной вскрывать обстановку и выявлять цели в радиусе нескольких сотен километров.

В конце 2012 года «двести четырнадцатые» выполняли полеты вблизи Японии, в 2014–2015 годах работали у границ Украины, а в настоящее время Ту-214Р частый гость в сирийском небе.

В статье «Россия отправила в Сирию свой новейшей самолет-разведчик», размещенной в авторитетном интернет-издании the AVIONIST, утверждается, что благодаря комплексу «Фракция» Ту-214Р может не только перехватывать сигналы радаров, средств связи и даже мобильных телефонов противника, но и создавать из полученной информации в масштабе реального времени «электронную картину поля боя».

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