Саакашвили рассказал, как Россия не смогла захватить Грузию благодаря помощи Украины
"Если бы не было помощи Украины, грузинское государство тогда бы не выстояло… Причина, по которой мы спаслись, основная - это помощь Украины… потому что на Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам дала ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения, потому что они (россияне) не смогли получить критическое преимущество в первые дни", - подчеркнул бывший грузинский президент.
Украинская сторона передала системы "Бук" и "Оса", а также несколько боекомплектов к каждой системе. По словам Саакашвили, именно благодаря поставкам грузинская сторона якобы сбила 12 российских бомбардировщиков. Минобороны России сообщало о потере четырех самолетов - трех штурмовиков Су-25 и одного дальнего бомбардировщика Ту-22.
Ранее Москва заявляла, что на средствах ПВО, которыми были сбиты российские самолеты, работали украинские расчеты. Грузинские войска применяли зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "Тор", поставленные из Украины. Руководство Южной Осетии обвиняло Киев в поставках Тбилиси снайперских винтовок и заявляло, что на стороне противников сражались украинские наемники.
Факт продажи Грузии вооружений не подтвердил занимавший в то время пост министра обороны Украины Юрий Ехануров. Тем не менее он подчеркивал, что страна является крупным экспортером оружия, и поставки вооружения в Грузию не запрещены.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и миротворцев, работавших в регионе с 1992 года.