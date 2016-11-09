Саакашвили рассказал, как Россия не смогла захватить Грузию благодаря помощи Украины

Россия не смогла захватить Грузию в 2008 году благодаря поставкам украинской стороной в Тбилиси средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил бывший президент Грузии, губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

"Если бы не было помощи Украины, грузинское государство тогда бы не выстояло… Причина, по которой мы спаслись, основная - это помощь Украины… потому что на Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам дала ПВО, которое было критически важным в первые дни вторжения, потому что они (россияне) не смогли получить критическое преимущество в первые дни", - подчеркнул бывший грузинский президент.





Украинская сторона передала системы "Бук" и "Оса", а также несколько боекомплектов к каждой системе. По словам Саакашвили, именно благодаря поставкам грузинская сторона якобы сбила 12 российских бомбардировщиков. Минобороны России сообщало о потере четырех самолетов - трех штурмовиков Су-25 и одного дальнего бомбардировщика Ту-22.

Ранее Москва заявляла, что на средствах ПВО, которыми были сбиты российские самолеты, работали украинские расчеты. Грузинские войска применяли зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "Тор", поставленные из Украины. Руководство Южной Осетии обвиняло Киев в поставках Тбилиси снайперских винтовок и заявляло, что на стороне противников сражались украинские наемники.

Факт продажи Грузии вооружений не подтвердил занимавший в то время пост министра обороны Украины Юрий Ехануров. Тем не менее он подчеркивал, что страна является крупным экспортером оружия, и поставки вооружения в Грузию не запрещены.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и миротворцев, работавших в регионе с 1992 года.

Источник: источник