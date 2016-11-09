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Российские летчики стали лучшими на международном конкурсе "Авиадартс"

Страна | 09.11.2016


Российские летчики стали лучшими на международном конкурсе
Российские военные стали победителями во всех номинациях конкурса "Авиадартс", проходившего в рамках Армейских международных игр, и получили общекомандный кубок.

Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ. "Кубок конкурса Международных армейских игр завоевала команда Российской Федерации, победившая в общем зачете", - сказали в ведомстве.


Награду из рук главкома Воздушно-космических сил России Виктора Бондарева получил глава сборной - командующий ВВС Андрей Юдин. Белорусские и казахстанские военные завоевали серебро и бронзу в соревнованиях экипажей военно-транспортных вертолетов.

Представителям Белоруссии также досталось второе место в номинации "штурмовая авиация", а летчики из Казахстана оказались вторыми в состязаниях пилотов истребителей. Команда Китая на собственных самолетах JH-7 добилась серебра в номинации "бомбардировочная авиация".

Победителями в состязаниях по групповому высшему пилотажу стали "Русские Витязи", второе и третье места заняли "Соколы России" и "Стрижи". При этом командир "Стрижей" Сергей Осяйкин добился победы в одиночном пилотаже на самолете - он пилотирует истребитель МиГ-29.

Награду за лучший одиночный пилотаж на вертолете получит командир группы "Беркуты" Андрей Попов на Ми-28Н "Ночной охотник". Военные, занявшие первые места, получили автомобили, за серебро и бронзу полагались квадроциклы и скутеры.

После награждения в небе над аэродромом Дягилево прошло авиашоу с участием пилотажных групп, за которым наблюдали более 5 тысяч зрителей. 

Источник: источник

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