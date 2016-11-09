Битва гигантов на поле под Бородино

Около трехсот обелисков, стел, колонн, воздвигнутых в память о русских полках, сражавшихся приБородино, разбросаны по всему полю. На многих из них — бронзовые орлы… Простирающие свои крылья к небу, парящие над полем сражения, цепляющиеся за древки знамен — целая орлиная стая.





Эти гордые птицы навечно застыли в бескрайних просторах, вдали от заснеженных склонов высоких гор, где они привыкли жить, купаясь в лучах солнца. Что держит их здесь? Может, стерегут они память о том дне, когда простое подмосковное поле вздыбилось к небу недосягаемыми вершинами человеческого духа. А может, не отпускают их души героев, чьи сердца по родству характеров хранят они под бронзовым оперением…

БИТВА ГИГАНТОВ

Все тленно, все преходяще — только доблесть никогда не исчезает, она бессмертна .

Надпись на могиле русского офицера

Утром 26 августа (7 сентября н. ст.) Наполеон, выйдя из походного шатра, произнес фразу, которая, по его мнению, должна была стать исторической: "Сегодня немного холодно, но восходит прекрасное солнце. Это солнце Аустерлица". Он рассчитывал на славную победу, и имел на то полное право.

По всем правилам военного искусства, уже первый натиск французов должен был решить исход битвы. По логике сражения, немногочисленные защитники передовых рубежей русской армии могли продержаться не более часа против отборных французских полков. Но в тот день логика не действовала. Это была битва личностей, дуэль характеров, а не состязание в воинском мастерстве или тактике боя.

С самого начала французам не повезло — они наткнулись на Багратиона. Человек-миф, человек-легенда, храбрец, презиравший смерть. Его жизнь — летопись подвигов русской армии, и, по словам историка Тарле, "самым удивительным в биографии Багратиона было то, что он дожил до 47 лет". Словно сама судьба хранила его для решающей битвы.

Командуя левым флангом русской обороны, в разгар очередной атаки французов Багратион получил смертельную рану. Но, зная о том, что его уход с поля битвы деморализует войска, храбрый генерал, скрывая ранение, оставался в седле и продолжал руководить сражением. Нужно было продержаться несколько минут, и он выдержал. Потом, когда его, уже лишенного сознания, перенесут в тыл, один из очевидцев заметит: "Душа как будто отлетела от левого фланга".

А на правом фланге русских войск в это время действовал его извечный друг-соперник — генерал Барклай-де-Толли. С невозмутимым спокойствием, как будто у него в запасе десяток жизней, он под градом французских ядер обходил позиции, своим бесстрашием вселяя в солдат уверенность и бодрость духа. А затем лично возглавил атаки элитных полков — кавалергардов и конных гвардейцев, летя впереди строя на своем коне в генеральском мундире со всеми знаками отличия и в шляпе с пером. Не посылать войска в атаки, а водить их на вражеские штыки самим — в этом была привилегия русских генералов.

И уж совсем не вписывается в рамки разумного поведение пехотного генерала Милорадовича. В разгар боя он выехал на передовую позицию и под перекрестным огнем французских батарей приказал… подать себе завтрак. Спокойно закончив трапезу, он вернулся к исполнению своих обязанностей. (Не здесь ли Александр Дюмаподсмотрел сюжет знаменитой сцены из "Трех мушкетеров"?)

…Быстрой победы не получалось. В Шевардино император Франции ждал радостных вестей. Но вместо привычного "победа близка" c линии фронта приходили обескураживающие сообщения…

Надо отдать должное Наполеону — он умел ценить храбрость солдат противника, но после стольких часов боя героизм русских начал уже раздражать императора. Гордый корсиканец отверг предложение позавтракать и отправился сам осмотреть поле битвы…

Генерал Лихачев, пожилой уже человек, герой суворовских походов, все сражение прикованный к походному стулу мучившим его ревматизмом, с горечью наблюдал, как тают ряды его полка. Когда же от вверенных ему войск осталось лишь несколько человек, он собрал последние силы, поднялся и со шпагой в руке в одиночку пошел в атаку на французские полки.

28-летний командующий русской артиллерией Александр Кутайсов несмотря на строгий приказ Кутузованаходиться при штабе улучил момент и лично возглавил атаку русских полков… и из этого боя не вернулся.

Генерала Дохтурова штурм, предпринятый французами, застал сидящим на полковом барабане посреди каре своей дивизии и повторяющим одну фразу: "Умирать, так умирать всем, ни шагу назад!" До конца сражения он так и не сошел с места, исполняя собственное приказание.

Таких примеров тысячи. Иначе и быть не могло. На Бородинском поле не было случайных людей. Все, кто участвовал в этот день в сражении, пришел сюда повинуясь зову сердца, независимо от того, исполнял ли он воинский долг или добровольцем встал в ряды защитников. А те, кто по молодости лет не был в тот день в сражении, подобно Андрею Раевскому могли сказать лишь: "С какой завистью смотрел я на них. Все почести и награды казались мне не столь лестны, как приятная возможность сказать некогда: ЧЯ встречал смерть за родину под священными стенами древней столицы России!"

Сейчас странно слышать, как французские историки в попытках объяснить неудачи Наполеона при Бородиноссылаются на болезнь императора. Знаменитому "насморку главнокомандующего" посвящена чуть ли не половина всего сказанного о битве.

Но они забывают, что Бонапарт только что отметил свою 43-ю годовщину, был полон сил, находился в зените славы… А противостоял ему 67-летний старик, измученный болезнями, не находивший сочувствия и понимания даже среди ближайших помощников. Два сквозных ранения в голову, лишившие его глаза, доставляли страшную головную боль. Его тучное тело было непомерным грузом для больных ног (большую часть битвы Кутузов провел сидя на скамеечке). Еще большим грузом легла на его плечи ответственность, которую он взвалил на себя, согласившись возглавить армию в критический момент.

Уезжая из дома, он знал, что больше не вернется, и только одного просил у Бога — дожить до того дня, когда последний французский солдат покинет русскую землю. Смертельно раненному Багратиону нужно было продержаться несколько минут, Кутузову в таких же условиях пришлось выстоять 15 часов битвы, а потом еще долгих четыре месяца…

Когда в конце декабря 1812 года Россия вновь обрела свободу, а война перекинулась в Европу, жизнь для Кутузова потеряла смысл… Вернее, наоборот — обрела его. Исполнив предназначение, выиграв свою главную битву, 16 апреля 1813 года великий полководец со спокойной совестью покинул этот мир…

На медали, посвященной событиям 1812 года, по чьей-то мудрой воле выбита фраза: "Не нам, не нам, а имени Твоему". В этих немногих словах уместились значение и главный итог тех далеких событий.

Герои Бородинской битвы… Вы были молоды (многим офицерам не было и 30 лет), вы были разного рода-племени, различались чинами и званиями, пришли к этому дню с разным житейским багажом. Но, вступив на это поле, сразу поняли, что прошлые заслуги в счет не идут. В момент героических испытаний каждый предстает таким, какой он есть. В минуту высшего напряжения душевных сил открывается в человеке все самое сильное и красивое…

Интересный факт — среди высшего командного состава русской армии рядом с представителями древнейших российских фамилий сражались: потомок грузинских царей князь Багратион, непонятно каким ветром занесенный шотландский дворянин Барклай-де-Толли, убежденный монархист и противник Наполеона француз де Сен-При, "длинный Кассиус" немец Беннингсен и многие другие. Представители разных наций, все они называли себя русскими офицерами и считали за честь умереть, защищая новую родину.

А на каком еще поле битвы вы найдете стоящие друг напротив друга, одинаково величественные и равно почитаемые памятники героям обеих армий? В огромном котле великого сражения сплавлялись воедино судьбы солдат и генералов, крепостных крестьян и их хозяев, людей разных сословий и национальностей.

Историки до сих пор спорят о том, кто выиграл сражение. Вопрос риторический. Если не брать военно-исторический аспект, то ответ на удивление прост… Выиграли мы, люди сегодняшнего дня. Тем, что и сейчас живы понятия отваги и доблести, чести и благородства, любви и жертвы, веры и верности, мы обязаны этим мужественным людям, 190 лет назад сошедшимся в яростном сражении двух великих армий.

Дмитрий Зубов



Оригинал статьи находится на сайте журнала "Новый Акрополь": www.newacropolis.ru