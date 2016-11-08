Госдуме предлагают ввести запрет на обучение детей чиновников за рубежом

Предложение законодательно запретить детям чиновников проходить обучение за границей направлено спикеру Госдумы Сергею Нарышкину и главам всех четырех думских фракций.

Автор инициативы, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, считает, что получение образования детьми российских госслужащих в вузах РФ позволит им больше узнать о плюсах и минусах отечественной системы образования и эффективнее заниматься ее улучшением.





"Представляется, что запрет на обучение в иностранных вузах для детей российских чиновников поможет многим переоценить качество современного отечественного образования, а знания, полученные детьми российских госслужащих в отечественных вузах, будут залогом их дальнейшего развития и становления в качестве истинных патриотов своей страны", - говорится в письме.

Вместе с обращением Янсуков направил парламентариям подготовленный им законопроект, который, по его мнению, мог бы лечь в основу текста для внесения в Госдуму.

Документом, в частности, предлагается запретить направлять несовершеннолетних детей в иностранные вузы, "обеспечивать их обучение (в том числе посредством финансирования)" там, а также организовывать обучение уже совершеннолетних отпрысков и платить за него.

При этом оговариваются два исключения: не более чем шестимесячные стажировки в рамках международного сотрудничества в сфере образования, а также случаи, когда имеется решение суда "по вопросу о воспитании ребенка в случае отсутствия возможности обеспечить получение образования в российских образовательных организациях".

Аргументируя необходимость рассмотрения поправок, Янсуков призывает не забывать также о "возрастающем уровне угрозы со стороны зарубежных спецслужб". Любой российский подросток, проходящий обучение за рубежом, может стать объектом вербовки, предупредил он.

"Невинные со стороны тезисы, такие как, например, борьба за свободу и демократию, в своем гипертрофированном виде могут повлечь необратимые последствия в процессе становления любого человека и особенно ребенка", - пишет глава бизнес- ассоциации.

Данный вопрос уже рассматривался в Госдуме в 2013 году, когда обсуждался законопроект о запрете чиновникам, силовикам и парламентариям иметь банковские счета за рубежом.

Однако тогда депутаты по формальным основаниям отклонили соответствующую поправку КПРФ, поскольку она не относилась прямо к положениям базового документа. При этом представители "Единой России" отмечали, что понимают обеспокоенность коммунистов.

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