Соцопрос: 78% россиян против передачи Японии южной части Курильской гряды



Большинство россиян (78%) выступили против передачи Японии островов южной части Курильской гряды, которые давно являются камнем преткновения в отношениях двух стран.

Кроме того, подавляющее большинство (71%) выступили против компромисса по этому вопросу: Россия оставляет себе крупные острова (Уруп и Итуруп) и передает Японии два небольших острова Хабомаи и Шикотан. В свою очередь 13% респондентов поддержали подобную идею.





Более того, не согласились с вариантом признания островов южной части Курильской гряды японскими с сохранением российского управления в долгосрочной перспективе 69% опрошенных.

Более половины респондентов (55%) также заявили, что уровень доверия к президенту России Владимиру Путину снизится в случае передачи Японии спорных островов. Почти четверть (23%), в свою очередь, заявили, что отношение к президенту останется на прежнем уровне, а 9 % респондентов считают, что уровень доверия повысится.

Согласно данным опроса, 56% респондентов, считают что не стоит отдавать ни одного острова даже ради подписания с Японией мирного договора и японских кредитов и технологий, 21% выступили за такое развитие событий.

В то же время 48% опрошенных считают, что подписание мирного договора с Японией, который так и не был заключен по итогам Второй мировой войны, важно, однако, 38% россиян заявили, что это не слишком важно.

Опрос проведен социологами "Левада-центра" 27–30 мая 2016 года среди 800 человек в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах страны.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Источник: источник