В Нидерландах задумались о выходе из ЕС и снятии санкций с России

Партия свободы (третья политическая сила в стране) Нидерландов готовит проект по проведению референдума, аналогичного Brexit. В случае выхода страны из Евросоюза Гаага намерена наладить отношения с Москвой и в первую очередь снять антироссийские санкции. Об этом сообщил лидер партии Герт Вилдерс.

— Благополучие нашей страны зависит от самостоятельности и возможности самим принимать решения. События последних месяцев показали, что мы должны скорее решить вопрос с референдумом о членстве в ЕС. Брюссель не должен диктовать, с кем нам иметь экономические и политические отношения. Восстановление связей с Россией — приоритетное направление для традиционно торговой страны, какой всегда были Нидерланды. На протяжении многих веков наши государства, несмотря на существовавшие конфликты, находили только пользу от взаимного сотрудничества. И сегодня снятие антироссийских санкций — необходимое условие нашего благополучного будущего, — сказал Вилдерс.





Политик объяснил, что снятие антироссийских ограничительных мер напрямую связано с независимостью Нидерландов. По его словам, даже если парламент проголосует за принятие документа, юридически ситуацию это не изменит (в Евросоюзе действует принцип верховенства права ЕС над национальной правовой системой).

— Брюссель принимает решение, исходя лишь из своих интересов, не прислушиваясь к мнению людей, а сам Евросоюз — это экспансионистский монстр, который занят территориальным захватом, а также воровством нашей социальной системы, идентичности и демократии. Любые решения будут иметь закрепленный правовой статус только отдельно от ЕС. Экономически мы станем сильнее, в том числе благодаря связям и торговли с Россией, — отметил политик.

За отмену антироссийских санкций уже высказались несколько стран — партнеров Евросоюза. В апреле Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) большинством голосов проголосовало за отмену ограничительных мер, в начале июня подобная резолюция была принята уже сенатом страны. Несмотря на прохождение документа в обеих палатах парламента, официальный Париж ко мнению парламентариев не прислушался, выступив в конце июня за продление общеевропейских санкций.

Аналогичные резолюции были приняты региональными парламентами Италии (Венето, Лигурия и Ломбардия) и парламентом Кипра. С такими же инициативами выступили депутаты из Германии, Бельгии, Венгрии и Греции. Однако ЕС продолжает проводить собственный внешнеполитический курс, не принимая участия в политических дискуссиях.

Герт Вилдерс объяснил, что своими непопулярными решениями Брюссель сам подталкивает страны ЕС к подобным действиям. В качестве примера он назвал политическую сделку с Турцией — обещание безвизового режима для миллионов граждан республики, что обычные европейцы воспринимают как угрозу своей идентичности.

— Наша партия давно говорит о необходимости выхода из Евросоюза, но только сейчас, после того что случилось в Великобритании, мы можем рассчитывать на Nexit в ближайшее время, до проведения парламентских выборов (состоятся в марте 2017 года). Такая спешность объясняется и защитой наших национальных границ. Самая большая угроза сегодня — это неконтролируемый поток мигрантов, которые, чтобы попасть в Нидерланды, пересекают несколько безопасных стран. Это свидетельствует о том, что беженцы гонятся не за безопасностью, а за нашими социальными пособиями. А вместе с мигрантами в Европу проникают тысячи террористов, которые прямо угрожают европейскому миру, — объясняет политик.

Примечательно, что из-за нежелания менять курс в соответствии с политической ситуацией во многих странах Евросоюза продолжаются дискуссии о будущем объединения. Профессор Геттингенского университета Петер Шульце в разговоре с рассказал, почему проект ЕС необходимо изменить.

— Brexit положил начало процессу реконструкции и реформирования Евросоюза, поскольку стало очевидно, что в нынешнем виде этот проект не удовлетворяет потребностям людей. В Европе проживает более 50 народов, говорящих на 200 языках, это не однородная территория. Наконец-то Брюссель вспомнит, что Европа не заканчивается границами ЕС, что это территория и Великобритании, и России. Очень важно, чтобы Брюссель пересмотрел отношения со странами — претендентами на вступление в ЕС, главным образом необходимо подумать о новом формате отношений. Нужно помнить о панъевропейской перспективе. Вообще сейчас стало еще более очевидно, что с Россией у нас гораздо больше общего, — отметил Шульце.

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