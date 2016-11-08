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Кто убивает Донбасс

Мир | 08.11.2016


Кто убивает Донбасс
Украина отправляет нацбаты, ВСУ не хотят умирать. Даже представители иностранных СМИ вынуждены констатировать низкий моральный дух и разложение в рядах украинской армии.

Это заметили журналисты польской Gazeta Wyborcza, побывавшие недавно в расположении ВСУ в Донбассе. Польские репортеры отметили, что «боевой дух и патриотизм» даже среди добровольцев значительно упал....


Когда ВСУ наконец-то осознали, против кого они воюют в Донбассе, что все это время Киев их обманывал, рассказывая про «российскую агрессию» и «террористов», они стали массово дезертировать и переходить на сторону народных республик, а точнее на сторону пострадавшего народа.

По мнению местных жителей, среди боевиков ВСУ в необходимость так называемой антитеррористической операции верят только те, кому пропаганда окончательно «промыла мозги» или украинские националисты, или уж совсем откровенные фашисты.

«Они (ВСУ) постоянно обстреливают наши города. Целенаправленно, с особой жестокостью. Это могут делать только фашисты, которым плевать на людей и их судьбы. Ежедневно от их рук гибнут мирные жители, дети, старики и женщины.

Кто-то на всю жизнь остается калекой, кто-то не выдерживает всего этого и уезжает в Россию. Но мы здесь. И будем стоять до последнего. Мы не отдадим этим извергам свою землю», — говорят жители города Донецка....

Источник: источник

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