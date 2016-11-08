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Минобороны: лазерное оружие принято на вооружение армии

Страна | 08.11.2016


Минобороны: лазерное оружие принято на вооружение армии
Отдельные образцы лазерного оружия уже приняты на вооружение российской армии, заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов.

«Это не экзотика, не экспериментальные, опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия», — сказал замминистра.


Ранее Борисов сообщал, что оружие на новых физических принципах (ОНФП) в значительной мере определит облик российских Вооруженных сил в рамках новой государственной программы вооружений до 2025 года.

ОНФП — оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в обычном вооружении (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

Напомним, что строительство лазерной установки, разработанной во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области закончат к концу 2017 года.

Установка будет генерировать 4,6 МДж на выходе, это больше, чем у подобной установки, действующей в США, которая может вырабатывать не более 2 МДж.

Источник: источник

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