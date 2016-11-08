Минобороны: лазерное оружие принято на вооружение армии
«Это не экзотика, не экспериментальные, опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия», — сказал замминистра.
Ранее Борисов сообщал, что оружие на новых физических принципах (ОНФП) в значительной мере определит облик российских Вооруженных сил в рамках новой государственной программы вооружений до 2025 года.
ОНФП — оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в обычном вооружении (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Напомним, что строительство лазерной установки, разработанной во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области закончат к концу 2017 года.
Установка будет генерировать 4,6 МДж на выходе, это больше, чем у подобной установки, действующей в США, которая может вырабатывать не более 2 МДж.