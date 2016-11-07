Жизнь под санкциями. Одесский журналист шокирован, побывав в Москве: там Европа, а нас…

Москва превратилась в настоящий европейский город. Об этом на своей странице в Facebook пишет главный редактор одесского интернет-издания “Таймер” Юрий Ткачев, поделившийся своими впечатлениями от столицы России.

“Итак, 10 вещей, от которых офигеваешь в Москве, или До чего довёл Собянин, – пишет одесский журналист.





1. Велодорожки. Они пока ещё не везде, но вообще их много. Их “встроили” в расширенные тротуары. Единственный минус – они не отделены логически от пешеходных участков, так что пешеходный и велопотоки смешиваются, и стороны посылают друг другу лучи поноса. Впрочем, от проезжей части они отделены жёстко, так что лучи лучами, но зато машина “хрустика” не собьёт.

И да. В связи с появлением велодорожек, сразу вырос спрос на аренду великов – там это муниципальная программа, стоянки для великов в аренду – по всему центру. А ещё куча народу на самокатах и прочей фигне – думаю, когда пешеходов с велодорожек изгонят, будет срач между велосипедистами и самокатчиками. Ну и да, все эти ваши гироскутеры и прочее тоже.

2. Кондиционеры. Они везде. В т.ч. в трамваях.

3. То, от чего офигел лично я: специальные такие полоски ткани, которыми застилают участки газонов, на которых только что посеяли траву. Чтобы нормально проросла, не засохла. Ну т.е. факт, что траву сеют, а не предоставляют ей расти самой, сам по себе доставляет. Ткань – на добивос.

4. Туалетная бумага и горячая вода в бесплатных уличных сортирах. Да, бумагу никто не тырит. Хотя не вижу, что бы этому помешало.

5. Детские и спортивные площадки. Они везде, тупо в каждом дворе. Не знаю, что там делают депутаты, когда наступают выборы. А ещё клумбы, причём не то что там клумбы-клумбы, а по 5-6 видов цветов, высаженных с определённой задумкой. В каждом, опять же, дворе.

Т.е. вот то, что с такой помпой делали у нас на Десантном бульваре, там может быть просто в обычном забыченном дворе где-то в спальном районе, и никто это не воспринимает за что-то такое.

6. Пьяные. Их нет. В смысле, вот в ночь с субботы на воскресенье единственной сильно нетрезвой компанией, которую я видел, была наша собственная.

7. Будки. Их нет. В смысле, купить сигареты – реально проблема.

8. Собачье говно. Его нет. Видимо, московские собачки какают радугой.

9. Ивенты. Там постоянно что-то происходит. Что-то большое. Что-то маленькое. Где-то играют в шахматы. Где-то танцуют просто на улице. Где-то читают стихи. Какая-то тусня любителей партаков. Какие-то компании на великах человек по 20-30. Про официальные мероприятия я уже вообще не говорю. Плюс какие-то инсталляции, какие-то мини-выставки – т.е. вот с любой точки в центре Москвы ты постоянно видишь какой-то движняк. Заодно находит своё объяснение отсутствие пьяных.

10. Москвичи. Лет 10 назад я реально своими глазами видел этих мрачных снобов, показательно воротящих морду от спрашивающих как куда пойти. Да, такое было. Забудьте. Сейчас Москва – город вежливых, доброжелательных, общительных людей. То ли понаехавшие окончательно вытеснили коренных, то ли что-то другое изменилось. А может быть изменилось не там, а у нас, и по контрасту воспринимается иначе. Но факт остаётся фактом”. “Есть и более глобальные вещи, но о них чуть позже. А это просто вот такие чисто организационные мелочи, от которых нереально офигеваешь. Там Европа. У нас нет”, – приходит к выводу Ткачев.

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