Стили русской росписи

Когда разговор заходит о русских стилях живописи, первым делом все обычно вспоминают про гжель и хохлому. При этом собеседник почти наверняка сможет описать, что для этих двух стилей характерно. Но дальше обсуждения синих завитков на белом фоне и ярких рыжих цветов на чёрном разговор обычно не идёт. Мы решили провести ликбез и создать специальную инфографику-шпаргалку, которая наглядно расскажет, чем отличаются друг от друга стили русской живописи.

ЧЕМ РУССКИЕ СТИЛИ ЖИВОПИСИ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА?





ХОХЛОМА — роспись по дереву, при которой яркими тонами по чёрному лаковому фону наносятся ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, а также иногда птицы, рыбы и звери. Название стиля происходит от одноимённого округа Нижнего Новгорода. Основные предметы, на которые наносится хохлома: посуда, мебель, статуэтки, матрёшки.

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ — роспись по дереву, при которой насыщенными цветами на золотистом фоне изображаются жанровые сцены из жизни русского купечества, а также звери и цветы. Название стиля происходит от города Городец в Нижегородской области. Основные предметы, на которые наносится городецкая роспись: сундуки, прялки, детская мебель.

ГЖЕЛЬ — роспись по керамике, при которой растительные орнаменты разных оттенков синего цвета с завитками рисуются на белом фоне. Название стиля происходит от района «Гжельский куст», его образуют 27 деревень в Раменском районе Московской области. Основные предметы, на которые наносится гжель: посуда, вазы, статуэтки, чайники, разделочные доски, матрёшки.

ФЕДОСКИНСКАЯ РОСПИСЬ — роспись по дереву, при которой портреты людей изображаются на чёрном лаковом фоне. При этом на основу наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото, поталь, перламутр, что придаёт работе эффект свечения и глубины. Название стиля происходит от подмосковного села Федоскино. Основные предметы, на которые наносится Федоскинская роспись: ларцы, шкатулки, коробочки, крышки альбомов, очёчники, кошельки, пасхальные яйца.

РОСПИСЬ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ — роспись по дереву, при которой сказочные персонажи и растения наносятся красными и оранжевыми цветами на жёлтый фон. Название стиля происходит от реки Северная Двина, протекающей в республике Коми, Архангельской и Вологодской областях. Основные предметы, на которые наносится роспись: посуда, сундуки, ларцы, подголовники.

ПРИКАМСКАЯ РОСПИСЬ — роспись по дереву, при которой изображения растений и зверей рисуются красными красками по оранжевому фону. Название стиля происходит от территории, прилегающей к реки Кама в Пермском крае. Основные предметы, на которые наносится роспись: мебель, двери и стены дома.

ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ — роспись металлических подносов, при которой на чёрном фоне изображаются простые композиции из крупных и мелких цветов. Название стиля происходит от деревни Жостово Московской области. Основные предметы, на которые наносится роспись: разнообразные подносы.

МЕЗЕНСКАЯ (ПАЛАЩЕЛЬСКАЯ) РОСПИСЬ — роспись по дереву, при которой неокрашенный фон покрывается архаичным дробным узором — звёздами, крестиками, чёрточками. Они рисуются в два цвета: чёрным — «сажей» и красным — «земляной краской». Традиционные элементы Мезенской росписи — солнечные диски, ромбы, кресты. Название стиля происходит от реки Мезень, протекающей в Архангельской области и республике Коми. Основные предметы, на которые наносится роспись: прялки, ковши, коробы для хранения, братины*.

ПАЛЕХ — роспись по дереву, при которой на тёмном фоне изображаются темы русских народных сказок или исторических событий. Название стиля происходит от села Палех в Ивановской области. Основные предметы, на которые наносится роспись: шкатулки, солонки, тарелки, матрёшки, панно, брошки. *Братина — род ковша, из которого в допетровское время во время пиров пили вино.

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