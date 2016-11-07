Иван Охлобыстин: Ответ г-ну Акунину

Иван Охлобыстин: Ответ г-ну Акунину (Г. Чхартишвили).

Григорий Шалвович, вы написали много хороших книг, но черт вас попутал связаться именно с теми людьми, которым главные герои ваших лучших книг восторженно хлестали белыми перчатками по харям. За что эти книги и были столь любимы народом.





Видимо такова оборотная сторона успеха в вашем случае. Не мне вас судить. Мне вздыхать и удивляться. Но и меня судить пожилому беллетристику не комильфо. По идее, следуя самым фундаментальным демократическим канонам, вы, Григорий Шалвович, можете и не соглашаться с моими убеждениями, но должны быть готовы умереть, защищая моё право их высказывать.

Высказываю — умрите же наконец. Вам не нравится Путин? Хорошо! Предложите альтернативу, в конце концов, возглавьте всех сами. Если сможете. Но пока такой возможности нет, не путайтесь под ногами, у просыпающейся от долгого, болезненного сна, нации.

Мы хотим идти вперёд, идти своим путём, путём особенным, чужим, не понятным. И у нас все должно быть лучшее: президенты, армия, наука, медицина, образование и так далее, включая женщин и вино. Чего пока нет — будет. А что касаемо доводов здравого смысла, к которому вы так любите апеллировать, так извольте уточнить критерии вышеупомянутого, иначе может неудобно получиться.

Возьмем Просвещенную Европу. И….? Там президенты лучше или жизнь осмысленней? Боюсь разочаровать — их души выхолощены обществом потребления, как старые портянки. С ними жизнь в тягость. Недаром Господь переселяет туда несколько миллионов мигрантов из Африки.

В самом скором времени, с минарета мечети Парижской Богоматери, они споют суру «Сердце» и научат европейцев любить жизнь заново. Ведь по-настоящему понять, то, что ты действительно любишь, можно лишь потеряв это. Или Америка — бездонный резервуар отличных президентов и здравого смысла.

Как это правильно: налагать санкции за ограничение свобод гомосексуалистов на всех, кроме Саудовской Аравии, где вышеупомянутых педрил безжалостно в тряпки рвут на законных основаниях! Ибо Саудовская Аравия — стратегический партнёр Америки и здравый смысл здесь означает наживу. Так что у здравого смысла Америки и Европы много оттенков.

Значительно больше пятидесяти. У нас в этом смысле не разнообразно. И Слава Богу! Дважды два — четыре, H2O — вода, Крым наш. Путин — лучший из государственных деятелей последних десятилетий, русский народ — народ богоносец и мир будет спасён, хочет он этого или нет. Соглашусь — не так куртуазно, как ваши последние книги, но и в сон не клонит, а бодрит не по-детски! С уважением, И. Охлобыстин

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