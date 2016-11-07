Власти наградили футболистов "Космоса", подравшихся на матче в Норвегии

Власти Ставрополя вручили подарки и благодарственные письма футболистам подростковой команды "Космос", которые прервали участие в норвежском первенстве из-за драки, сообщает администрация города. Ранее сообщалось, что российскую футбольную команду "Космос" отстранили от участия в соревнованиях Norway Cup для детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет после драки с соперниками.

Команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, независимое жюри Кубка Норвегии оштрафовало "Космос" на 2 тысячи крон (около 15 тысяч рублей) и запретило участвовать в этом турнире в будущем. Как сообщил помощник тренера "Космоса" Евгений Есиков, в результате драки пострадал вратарь команды — после вмешательства в потасовку родителей норвежских футболистов.





Драка, по его словам, произошла после того, как норвежский игрок обозвал российского вратаря "русской свиньей". После инцидента россияне обратились в суд. "Я искренне переживал за наших ставропольских ребят. Когда раскрылись все детали той нашумевшей истории, стало ясно одно – нашу детвору воспитали правильно в лучших традициях любви к родине.

"Настоящий горожанин и патриот своего государства всегда готов мужественно защищать честь и достоинство родных города, края и страны", — отметил глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев. Власти города отмечают, что на заседании администрации юных спортсменов чествовали как героев.

Ребята получили благодарственные письма и подарки. "Вернувшись в родной Ставрополь, команда юниоров получила поддержку со стороны не только горожан, но и всей страны. К сожалению, политика вмешивается не только в спорт высших достижений. Вступиться в далекой Норвегии за ставропольских школьников было некому, тем не менее, ребята не ударили в грязь лицом и стойко выдержали волну негатива", — отмечает администрация.

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