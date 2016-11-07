Курсы валют: USD 08/11 63.9074 0.4031 EUR 08/11 70.6944 0.0967 Фондовые индексы: РТС 18:18 966.73 -0.46% ММВБ 18:18 1956.58 -0.31%
rss новости   rss статьи   rss все

Власти наградили футболистов "Космоса", подравшихся на матче в Норвегии

Общество | 07.11.2016


Власти наградили футболистов
Власти Ставрополя вручили подарки и благодарственные письма футболистам подростковой команды "Космос", которые прервали участие в норвежском первенстве из-за драки, сообщает администрация города. Ранее сообщалось, что российскую футбольную команду "Космос" отстранили от участия в соревнованиях Norway Cup для детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет после драки с соперниками.

Команде было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, независимое жюри Кубка Норвегии оштрафовало "Космос" на 2 тысячи крон (около 15 тысяч рублей) и запретило участвовать в этом турнире в будущем. Как сообщил помощник тренера "Космоса" Евгений Есиков, в результате драки пострадал вратарь команды — после вмешательства в потасовку родителей норвежских футболистов.


Драка, по его словам, произошла после того, как норвежский игрок обозвал российского вратаря "русской свиньей". После инцидента россияне обратились в суд. "Я искренне переживал за наших ставропольских ребят. Когда раскрылись все детали той нашумевшей истории, стало ясно одно – нашу детвору воспитали правильно в лучших традициях любви к родине.

"Настоящий горожанин и патриот своего государства всегда готов мужественно защищать честь и достоинство родных города, края и страны", — отметил глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев. Власти города отмечают, что на заседании администрации юных спортсменов чествовали как героев.

Ребята получили благодарственные письма и подарки. "Вернувшись в родной Ставрополь, команда юниоров получила поддержку со стороны не только горожан, но и всей страны. К сожалению, политика вмешивается не только в спорт высших достижений. Вступиться в далекой Норвегии за ставропольских школьников было некому, тем не менее, ребята не ударили в грязь лицом и стойко выдержали волну негатива", — отмечает администрация. 

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Общество
все новости
The Wall Street Journal: США ревнуют Европу к России
Чиновники из администрации Барака Обамы утверждают, что Россия "расшатала" предвыборную кампанию в США, и опасаются, что Москва продолжит оказывать влияние на американскую политику, а также на ход ключевых выборов в Европе, пишет The Wall Street Journal.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru