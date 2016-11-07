ВКС России ровняют с землей позиции банд, сбивших Ми-8 в Идлибе

Российская авиация ровняет с землей позиции террористов запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра", взявшей на себя ответственность за сбитый Ми-8 и гибель пятерых военных.

Над Идлибом стоит рев моторов русских самолетов и грохот множества взрывов. ВКС России начали операцию "Возмездие" после надругательства над телами погибшего экипажа сбитого вертолета Ми-8.





Известно как минимум о сотне авиаударов русской авиации по району крушения транспортного вертолета у н. п. Саракиб и авиабазы Абу Аддухор провинции Идлиб, находящихся под контролем запрещенного почти во всем мире "Фронта ан-Нусра".

СМИ террористов в страхе сообщают о том, что самолеты ВКС России, как разъяренные осы, несколько часов наводят ужас на бандитов в этом регионе. Так, крупное агентство боевиков "Степ Агенси" сообщает, что "российские военные самолеты поразили десятки целей у Тель Тукан, Албрагти, Альждида, Тавил Аль Халеб и Рас Алин — вокруг района падения вертолета в местности Абу Дхор".

"Другие мощные авиарейды военных самолетов пришлись в район города Саркиб. Также тяжелым ракетным ударам подверглась вся территория Альнайя в западной сельской местности Джиср Аль-Шугур, а Хан Хейхун находится под мощными артобстрелами Сирийской армии", — сообщает корреспондент "Степ Агенси".

При этом "журналисты" банд меняют показания и уже заявляют, что вертолет упал сам из-за технических неполадок.

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