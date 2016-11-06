10 интересных фактов из жизни президента России

1. Детские увлечения

Путин с детства увлекался советскими фильмами о разведчиках и мечтал работать в органах государственной безопасности. В 1975 году его мечта сбылась — после окончания юридического факультета ЛГУ, будущий президент по распределению был направлен в Комитет государственной безопасности.





2. Работа под прикрытием

С 1985 по 1990 работал в ГДР: под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы.

3. Семья

28 июля 1983 года Путин женился на Людмиле Путиной, у четы родились две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).

4. Животные

У Путина целый зоопарк, который в основном состоит из животных, которых ему подарили: четыре собаки — чёрный лабрадор Кони, два пуделя и каракачан Баффи, коза Сказка и её козлёнок, карликовая лошадка Вадик.

5. Дзюдо

Владимир Путин — мастер спорта по дзюдо и самбо. Чемпион Ленинграда по дзюдо, чемпион ЦС ДСО "Труд", призёр розыгрыша Кубка СССР, победитель первенств ДСО "Жальгирис" и "Калев", становился неоднократным победителем чемпионатов вузов.

В юношеские годы в течение 11 лет тренером Путина по дзюдо был Анатолий Рахлин (1938-2013), впоследствии тренер российской женской сборной по дзюдо.

6. Писательский опыт

В 1999 году вышла первая книга Путина в соавторстве с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким по практическим занятиям дзюдо — "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным".

7. Хобби

Путин много лет коллекционирует географические карты и почтовые марки с изображениями выдающихся людей.

8. Привычки

Путин носит часы исключительно на правой руке. В разное время на его руке красовались такие известные люксовые марки, как Blancpain, A. Lange & Sohne, Breguet, Patek Philippe. В конце прошлого года в эфире программы "Вести" Путин объяснил, что только когда он носит часы на правой руке, заводная головка не натирает кисть.

9. Развод

6 июня 2013 года в интервью телеканалу "Россия 24" Владимир и Людмила Путины объявили, что их брак фактически завершён по обоюдному решению.

10. Кино

О Путине снято 13 фильмов: 12 документальных ("Неизвестный Путин", "Товарищ президента", "Система Путина", "55", "Стена", "Путин, Россия, Запад", "Мост над бездной", Dans la peau de Vladimir Poutine / "В коже Владимира Путина", "Настоящий Путин", "Бумажная коронация", "Поцелуй Путина", "Я, Путин. Портрет" и один художественный фильм — "Поцелуй не для прессы").

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