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Путин: России надо было гораздо раньше заявлять о своих национальных интересах

Мир | 06.11.2016


Путин: России надо было гораздо раньше заявлять о своих национальных интересах
России надо было гораздо раньше заявлять о своих национальных интересах. Об этом сказал Владимир Путин в интервью немецкой газете Bild в Сочи.

Он согласился со словами журналиста, что с момента распада СССР, с 1990–1991 годов, Россия недостаточно чётко формулировала свои национальные интересы: Журналист: «Как Вы считаете, Россия со своей стороны какие?то ошибки допустила за эти 25 лет?» Путин: «Да, допустила. Мы не заявляли о своих национальных интересах, а нужно было делать это с самого начала. И тогда, может быть, мир был бы более сбалансированным».


Журналист рассказал о теории, что существует два образа Путина: один ?до 2007 года, который заявил о солидарности с американцами, канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (1998 по 2005 годы) был его другом, и затем, с 2007 года, появился другой Путин. Он в 2000 году говорил: мы никогда не должны иметь конфронтации в Европе, надо сделать всё для того, чтобы преодолеть. Сейчас такая конфронтация имеется».

Журналист: «У меня совершенно прямой к Вам вопрос. Когда мы получим назад прежнего Путина? Я никогда не менялся. Во?первых, я и чувствую себя молодым сегодня. Я был другом Шрёдера, я и остаюсь другом Шрёдера. Ничего не изменилось».

А что касается отношения к проблемам, таким как борьба с терроризмом, оно тоже не изменилось. Да, тогда, 11 сентября, я был первым, кто позвонил Президенту Бушу и выразил ему свою солидарность. И мы готовы были сделать всё для того, чтобы вместе бороться с терроризмом. Сейчас, когда произошли теракты в Париже, я также разговаривал, а затем встречался с Президентом Франции».

Владимир Путин отметил, что если бы тогда на Западе прислушались к нему, к Шрёдеру, к Шираку, может быть, и не было бы сегодняшних терактов в Париже, потому что не было бы такого всплеска терроризма в странах Ближнего Востока.

Президент России сказал: «У нас есть общие угрозы, мы как хотели, так и сегодня хотим объединения усилий всех государств мира для борьбы с общими проблемами».

Владимир Путин также подчеркнул, что сейчас он обязан защищать интересы 146 миллионов россиян: Путин: «Вы меня спросили: Ваш покорный слуга ? друг или не друг? Отношения между государствами строятся немножко по?другому, не как отношения между людьми. Я не друг, не невеста и не жених, я Президент Российской Федерации. 146 миллионов человек – у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. Мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромиссы, но, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимаемого». 

Источник: источник

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