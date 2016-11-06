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Полковник предупреждал

Мир | 06.11.2016


Полковник предупреждал
Покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи еще в 2011 году предупреждал занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Тони Блэра о том, что в случае отстранения главы Джамахирии ему на смену придут террористы, которые затем направятся в Европу.

Об этом сообщает в четверг The Guardian со ссылкой на документы, обнародованные британским министерством иностранных дел. Из расшифровках телефонных переговоров Блэра и Каддафи следует, что британский премьер просил ливийского лидера покинуть пост.


В ответ Каддафи предупреждает, что его уход не принесет Ливии ничего хорошего. "Они (джихадисты) хотят получить контроль над всем Средиземноморьем, затем они нападут на Европу. Ливийцы будут умирать, пострадают страны Средиземноморья, Европы, всего мира.

Эти вооруженные группировки используют сложившуюся ситуацию как оправдание своим действиям", — сказал Каддафи. В другом телефонном разговоре с Блэром Каддафи заявил, что не правительственные войска атакуют повстанцев, они лишь отвечают на военные действия боевиков. "Все очень просто: у террористов есть "спящие ячейки" в Северной Африке. Мы связывались с "Аль Каидой"… "Спящие ячейки" в Ливии похожи на ячейки в США, которые действовали накануне 9 сентября", — сказал ливийский лидер.

Он предлагал британскому премьеру приехать в Триполи и увидеть, что его режим не является источником насилия в стране. Сообщается, что Каддафи даже поднес трубку к включенному телевизору, где шел репортаж с ливийских улиц и были слышны крики поддержки в адрес их лидера.

Блэр же заявлял, что он может гарантировать Каддафи безопасность, если тот согласится мирно отдать власть. В октябре 2011 года Каддафи был свергнут и убит после военной операции западных стран, в которой также принимала участие Великобритания.

После этого страна погрузилась в хаос, сложилось двоевластие. Одну сторону представляет избранный на всеобщих выборах парламент, другую — происламистский Всеобщий национальный конгресс. При этом значительные территории оказались под контролем террористов, в том числе боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства".

Председатель парламентского комитета по внешней политике Криспин Блант заявил, что комитет проведет расследование, не было ли нарушений со стороны британского кабмина, который проигнорировал предсказания Каддафи.

Источник: источник

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