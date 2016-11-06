The Wall Street Journal: США ревнуют Европу к России

Чиновники из администрации Барака Обамы утверждают, что Россия "расшатала" предвыборную кампанию в США, и опасаются, что Москва продолжит оказывать влияние на американскую политику, а также на ход ключевых выборов в Европе, пишет The Wall Street Journal.





По мнению представителей Белого дома и ряда экспертов, в Европе Россия будет еще более активна, чем в США. Аналитик вашингтонского Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) Паси Эронен полагает, что особое геополитическое значение для Москвы будут иметь выборы во Франции и Германии, которые пройдут весной и осенью 2017 года соответственно.

Эксперты утверждают, что российская сторона наладила связи с местными политическими деятелями и с партиями евроскептиков, которые укрепили свои позиции на волне захлестнувшего Европу миграционного кризиса.

Источники газеты в Белом доме предполагают, что Россия выполнит свою долгосрочную цель - ослабить противников Москвы на Западе, - даже если не удастся добиться победы на выборах своих союзников.

В Вашингтоне считают, что Россия поддерживает на выборах в США Дональда Трампа, и расценивают это как вмешательство во внутренние электоральные процессы. По словам президента России Владимира Путина, подобные утверждения - это способ политической борьбы и манипулирования общественным мнением. Российская сторона подчеркивает, что Москва будет работать с любым президентом, которого выберет американский народ.

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