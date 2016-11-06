7 интересных фактов о съёмках фильмов «Брат» и «Брат 2»





1. Идея съёмок продолжения культового отечественного фильма «Брат» пришла после того, как исполнителю главной роли Сергею Бодрову написала письмо женщина, у которой сын служил в Чечне. Она спрашивала, как правильно бороться с бандитами, которые украли у неё из гаража сыновий мотоцикл.

Писем таких был впоследствии целый поток, и создатели решили, что настолько «народное» кино просто не может не иметь продолжения. Однако средств на кино у продюсеров не было, многие из спонсоров отказались, и снимать пришлось почти на авантюризме.

2. Популярный в те годы телеведущий Иван Демидов оказался в фильме случайно. Сорвавший съёмку в телестудии Юрий Любимов, отказавшийся в последний момент, заставил режиссёра фильма Алексея Балабанова искать срочную замену практически по коридорам Останкино. Первым попался под руки Демидов. Упираться не стал.

3. Убедительность Данилы Багрова, с сумками, набитыми оружием, крадущегося по улицам, во многом связана с произошедшей во время съёмок историей. Как раз в это же время, когда снимались сцены в Москве, город прочёсывали патрули в поисках террористов.

Машина, везущая оружейный реквизит с Мосфильма, попала под такую облаву. Ситуацию удалось разрешить с огромным трудом, после чего на лицах актёров, таскавших «шмайсеры» и устраивающих даже бутафорскую стрельбу в подворотнях, появился неподдельный страх.

4. Машина, снимавшаяся в роли коллекционного авто банкира Белкина, раньше принадлежала Геббельсу.

5. Тюрьма, которую снимали в фильме, раньше была гауптвахтой и съёмки в ней разрешили только потому, что когда-то там сидел продюсер фильма Сергей Сельянов. Договорился.

6. Во время съёмок фильма американские пиротехники не взялись за создание самопала — просто не знали, что это такое. Тогда с этой работой справился оператор Сергей Астахов, который за час изготовил его из латунной трубки, железных скрепок и марганцевых опилок. Американцы были в ужасе и чуть не отказались от работы с русскими.

7. Второй раз группа в Чикаго чуть не отказалась от сотрудничества, когда режиссёр фильма сказал, что ему надо снимать в фильме настоящих полицейских (запрещено), снимать в «чёрном квартале» (куда ни один белый не поедет под страхом смерти) и что оператор будет снимать сам из багажника на скорости по хайвею, потому что русским не нужны каскадёры. В итоге всё это в фильме есть.

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