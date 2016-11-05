«Вашингтон Пост»: Россия готовит майдан в США





Я давно предупреждал, что США постепенно превращаются в большую Украину, но даже не мог себе представить, насколько быстро будет идти этот опасный процесс. Пока Россию и лично Путина обвиняли в скрытой поддержке Дональда Трампа и всяких кибер-атаках на Демократическую партию США, ситуацию можно было считать нормальной.

Ну, принято сейчас на Западе везде искать след Путина и делать вид, что он во всём виноват. А вот когда влиятельное американское издание «Вашингтон Пост», рупор штаба Клинтон, со ссылками на официальных представителей американских спецслужб и Пентагона пишет о расследовании действий России, направленных на срыв выборов президента, то я понимаю, что в США пришла не осень, в США настала «полная Украина». Вывод можно сделать однозначный.

На случай поражения Клинтон или народных волнений в случае её победы, виноватых уже нашли. Это Путин. Ну и мы с вами. Как минимум те из нас, кто пишет на эти темы в СМИ и соцсетях. Может, ЦРУ скоро объявит, что американцы массово читают наши странички в «Фейсбуке» через гугл-транслейт и из-за этого массово становятся ватниками и фанатами Путина.

Я уже ничему не удивлюсь. Знаете, у меня даже есть предложение, как на это реагировать. Ну, помимо смеха. Я считаю, что лучше быть, чем слыть, а значит, надо внести свой посильный вклад в подрыв американской политической системы. Раз нас так боятся, нужно соответствовать имиджу. Начну прямо сейчас. Dear American friends, vote Trump!

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