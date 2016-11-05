Самые интересные факты о России
Наука и технологии:
— Единственный в мире плавучий космодром
— Единственная в мире страна, владеющая технологиями создания быстровозводимых радиолокационных станций (РЛС) для отслеживания стартов ракет
— Первое место по обогащению изотопов урана 40 % (23 000 из 57350), США — 20 %, Франция — 15 %
— Первое место по количеству ежегодных космических запусков
— Единственная страна в мире, эксплуатирующая серийные установки связи для подводных лодок в СНЧ/КНЧ диапазоне радиоволн
— Самый дешёвый проводной интернет среди 50 крупнейших по объёму ВВП стран
— Рекорд дальности передачи по сети Интернет 1Тб/с на расстояние 500 км на российском оборудовании Т8 — Первое место в мире по открытию химических элементов в XXI веке
Экономика:
— Самый низкий внешний долг по отношению к ВВП страны
- Первое место по производству авиационного титана
— Крупнейший в мире производитель высокообогащённого урана для нужд атомной энергетики
— Первое место в мире по общей стоимости произведённых алмазов
— Первое место в мире по производству палладия
— Первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом
— Первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности
— Первое место в мире по производству ржи, овса, ячменя, сахарной свёклы, подсолнечника, гречихи, смородины, малины
— Первое место в мире по экспорту истребителей
— Первое место в мире по экспорту новых основных боевых танков
— Первое место в мире по добыче нефти
— Первое место в Европе по объёмам денежных переводов трудовым мигрантам
- Крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых
Инфраструктура и транспорт:
— Самый большой в мире ледокольный флот, также единственный атомный ледокольный флот в мире
— Самая протяжённая в мире сеть электрифицированных железных дорог
— Первое место в мире по числу оснащённых троллейбусами городов
— Первое место по количеству телевизионных станций
— Первое место в Европе по числу пользователей интернета
— Крупнейшая энергосистема в мире
— Первое место в мире по количеству ядерных боеголовок
Демография, уровень жизни:
- Первое место по количеству свадеб в Европе
— Первое место в мире по числу врачей на душу населения среди крупных стран
— Первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны
— Первое место по количеству женщин на руководящих должностях
— Самая большая доля людей с высшим образованием (среди стран ОЭСР)
Спорт:
— Первое место в мире по количеству статусных спортивных соревнований, которые проводились или будут проводиться в период с 2009 по 2022 год (первое место в рейтинге ведущих спортивных держав в рейтинге Global Sports Nations Index, составленном маркетинговым агентством Sportcal в ноябре 2015 г.)
География:
— Самая большая площадь территории Первое место в мире по запасам питьевой воды и лесным ресурсам — Самая большая в мире площадь тундры, тайги, вечной мерзлоты, арктических земель
— Самая большая в мире площадь лесов и чернозёмов