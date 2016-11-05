Самые интересные факты о России

Многие спрашивают, в чём Россия занимает 1-ое место? Здесь перечислены некоторые области, которыми мы имеем все основания гордиться.

Наука и технологии:





— Единственный в мире плавучий космодром

— Единственная в мире страна, владеющая технологиями создания быстровозводимых радиолокационных станций (РЛС) для отслеживания стартов ракет

— Первое место по обогащению изотопов урана 40 % (23 000 из 57350), США — 20 %, Франция — 15 %

— Первое место по количеству ежегодных космических запусков

— Единственная страна в мире, эксплуатирующая серийные установки связи для подводных лодок в СНЧ/КНЧ диапазоне радиоволн

— Самый дешёвый проводной интернет среди 50 крупнейших по объёму ВВП стран

— Рекорд дальности передачи по сети Интернет 1Тб/с на расстояние 500 км на российском оборудовании Т8 — Первое место в мире по открытию химических элементов в XXI веке

Экономика:

— Самый низкий внешний долг по отношению к ВВП страны

- Первое место по производству авиационного титана

— Крупнейший в мире производитель высокообогащённого урана для нужд атомной энергетики

— Первое место в мире по общей стоимости произведённых алмазов

— Первое место в мире по производству палладия

— Первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом

— Первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности

— Первое место в мире по производству ржи, овса, ячменя, сахарной свёклы, подсолнечника, гречихи, смородины, малины

— Первое место в мире по экспорту истребителей

— Первое место в мире по экспорту новых основных боевых танков

— Первое место в мире по добыче нефти

— Первое место в Европе по объёмам денежных переводов трудовым мигрантам

- Крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых

Инфраструктура и транспорт:

— Самый большой в мире ледокольный флот, также единственный атомный ледокольный флот в мире

— Самая протяжённая в мире сеть электрифицированных железных дорог

— Первое место в мире по числу оснащённых троллейбусами городов

— Первое место по количеству телевизионных станций

— Первое место в Европе по числу пользователей интернета

— Крупнейшая энергосистема в мире

— Первое место в мире по количеству ядерных боеголовок

Демография, уровень жизни:

- Первое место по количеству свадеб в Европе

— Первое место в мире по числу врачей на душу населения среди крупных стран

— Первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны

— Первое место по количеству женщин на руководящих должностях

— Самая большая доля людей с высшим образованием (среди стран ОЭСР)

Спорт:

— Первое место в мире по количеству статусных спортивных соревнований, которые проводились или будут проводиться в период с 2009 по 2022 год (первое место в рейтинге ведущих спортивных держав в рейтинге Global Sports Nations Index, составленном маркетинговым агентством Sportcal в ноябре 2015 г.)

География:

— Самая большая площадь территории Первое место в мире по запасам питьевой воды и лесным ресурсам — Самая большая в мире площадь тундры, тайги, вечной мерзлоты, арктических земель

— Самая большая в мире площадь лесов и чернозёмов

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