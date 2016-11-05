Порошенко для Кремля больше нет

Два года назад Владимир Путин сделал над собой очень большое усилие и стал называть избранного (легитимно или нелегитимно — уже другой вопрос) президентом Украины Петра Порошенко "нашим украинским партнером". Этого требовала политика: нужно было искать способы остановить войну на Донбассе, решать экономические вопросы, налаживать диалог хоть с кем-то обладающим властью на Украине.

Путин не раз демонстрировал, что ради интересов страны, он может перешагнуть через собственные эмоции. И он продолжал делать это в отношениях с Киевом все эти два долгих года. Но после попытки устроить теракты в Крыму, Порошенко за четыре минуты, что длилась речь Путина в Гербовом зале Кремля, раз и, похоже, навсегда лишился статуса "партнера", не приобретя впрочем никакого нового.





Собственно, и вся речь Путина была обращена не к Киеву - с кем там теперь разговаривать? - а к стоящим за спиной Порошенко США и ЕС. - И это вот вы поддерживаете? - несколько раз между строк спросил Путин. А те, кто сейчас пытается гадать и сомневаться - а что там на самом деле было в Крыму, диверсия или недоразумение, - они плохо знают Путина.

Так резко изменить риторику его способны заставить только очень веские аргументы. И раз он сказал, что диверсантов в Крым отправлял Киев, значит ему на стол положены железобетонные - тоже любимое путинское слово — доказательства: диверсия была и она направлялась напрямую из Киева. Вспомним для сравнения зимние взрывы крымско-татарскими активистами электроопор, ведущих в Крым.

Это была самодеятельность обезумевших националистов, пусть и при попустительстве Киева, пусть с тяжелыми последствиями энергоблокады для Крыма. Но самодеятельность. И Москва продолжала нянчиться с Порошенко. Делать вид, что он не при чем, что не может справиться со своими боевиками.

Сейчас — все по-другому. Сейчас диверсии в Крыму готовили военные, подчиняющиеся напрямую первому лицу в Киеве. Собственно, и отказ от предложенной именно Порошенко встречи в сентябре в Нормандском формате (глав России, Германии, Франции и Украины) говорит о том же самом.

Кремль при Путине не ведет диалога с террористами. И с Порошенко после всего случившегося Путину теперь, похоже, не о чем разговаривать ни в каком формате. Так называемый нынешний президент Украины теперь неформатный. Выпал из реальности и рамок приличия. И для России его больше нет.

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