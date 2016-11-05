Жители Курил получат ипотеку под 0%

Жители Курильских островов получат беспроцентные кредиты на строительство и приобретение жилья, сообщает правительство Сахалинской области.





"Речь идет о предоставлении ипотеки для жителей Курил под 0% через Сахалинское ипотечное агентство. У них появится возможность выбора – поселиться в многоквартирном доме или построить собственный, исходя из финансовых возможностей. Во втором случае муниципальные власти будут обязаны предоставить земельный участок. Кроме того, запланировано и строительство на Итурупе арендных домов, в них уже пожелали получить квартиры 173 семьи", — сказал губернатор Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Курильский городской округ.

По словам главы районной администрации Георгия Митрика, сегодня уже 49 человек получили участки под индивидуальное жилищное строительство.

"Будем им предлагать воспользоваться данной мерой поддержки. Кроме того, в ближайшее время объявим аукцион на строительство многоквартирных домов на двух участках. Полагаю, что через полтора месяца Сахалинское ипотечное агентство уже сможет приступить к работам", — отметил Митрик.

По мнению губернатора, необходимо в полной мере использовать природный потенциал Итурупа с его уникальными термальными и минеральными источниками, а также естественными достопримечательностями.

В частности, в Курильском округе планируется строительство санаторно-курортного комплекса "Зеленое озеро". Проект, у которого уже есть инвестор, предполагает создание полноценной лечебно-профилактической инфраструктуры и гостиницы.

"В ходе поездки губернатор дал поручение проложить дорогу к месту расположения будущего санатория и провести туда электричество. Решено облагородить и зону отдыха на реке Кипящей вулкана Баранского… Предпринимателям, которые намерены заняться туристическим бизнесом, обещана поддержка через инструменты новой экономической политики. Это, например, субсидирование процентов по кредитам, предоставление правительственных гарантий при создании инфраструктурных объектов", — сообщают областные власти.

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