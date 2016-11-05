Как «Ночные охотники» Ми-28 уничтожают боевиков ИГИЛ





Ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» продолжают уничтожать террористов ИГИЛ*, их технику и военные объекты.

Министерство обороны Ирака опубликовало новые кадры работы боевых винтокрылых машин российского производства. «Военно-воздушные силы уничтожили ряд целей террористов на севере страны», - сообщает пресс-служба иракского оборонного ведомства.

На свежем видеоролике показаны моменты уничтожения транспортных средств боевиков в пустынной местности к северу от н.п. Шура, к югу от Мосула. Ми-28 взлетает с базы подскока на фоне столбов черного дыма, его сопровождает вспомогательный вертолет. Позже показана съемка с воздуха: точные ракетные дары по пикапам «игиловцев».

«Герои продолжают преследовать остатки террористов, разрушая их объекты, технику и уничтожая большое количество боевиков, бегущих от северного города советов и деревень, бандиты несут тяжелые потери в живой силе и военной технике», - говорится в заявлении Минобороны Ирака, обнародовавшего видеоролик..

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