Ключи от неба в надежных руках
"Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" прибыл в пункт постоянной дислокации в Московской области железнодорожным транспортом с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где были проведены опытно-боевые стрельбы", - сказали в ведомстве.
"После постановки нового комплекса на боевое дежурство в составе соединений ПВО ВКС будет четыре зенитных ракетных полка, укомплектованных новейшими ЗРС С-400 "Триумф", обеспечивающих противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось в начале декабря, к концу 2015 года количество полков, оснащенных С-400, возросло до 11. В 2016 году ожидается поставка еще пяти комплектов, таким образом, полков с "Триумфом" в составе российской армии станет 16. С-400 "Триумф" - новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году.
Она предназначена для уничтожения не только авиации, но и крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться по наземным целям. Дальность С-400 достигает 400 км.