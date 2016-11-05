Ключи от неба в надежных руках

Еще два полковых комплекта С-400 в 2015 году были переданы соединениям ПВО военных округов Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", который прикроет Москву и Центральный промышленный район, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" прибыл в пункт постоянной дислокации в Московской области железнодорожным транспортом с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где были проведены опытно-боевые стрельбы", - сказали в ведомстве.





"После постановки нового комплекса на боевое дежурство в составе соединений ПВО ВКС будет четыре зенитных ракетных полка, укомплектованных новейшими ЗРС С-400 "Триумф", обеспечивающих противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось в начале декабря, к концу 2015 года количество полков, оснащенных С-400, возросло до 11. В 2016 году ожидается поставка еще пяти комплектов, таким образом, полков с "Триумфом" в составе российской армии станет 16. С-400 "Триумф" - новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году.

Она предназначена для уничтожения не только авиации, но и крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться по наземным целям. Дальность С-400 достигает 400 км.

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