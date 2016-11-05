Курсы валют: USD 04/11 63.5043 0.0877 EUR 04/11 70.5977 0.3638 Фондовые индексы: РТС 18:50 971.20 -0.19% ММВБ 18:50 1962.71 -0.31%
rss новости   rss статьи   rss все

Ключи от неба в надежных руках

Страна | 05.11.2016


Ключи от неба в надежных руках
Еще два полковых комплекта С-400 в 2015 году были переданы соединениям ПВО военных округов Пусковая установка зенитной ракетной системы комплекса С-400 Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", который прикроет Москву и Центральный промышленный район, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" прибыл в пункт постоянной дислокации в Московской области железнодорожным транспортом с полигона Капустин Яр в Астраханской области, где были проведены опытно-боевые стрельбы", - сказали в ведомстве.


"После постановки нового комплекса на боевое дежурство в составе соединений ПВО ВКС будет четыре зенитных ракетных полка, укомплектованных новейшими ЗРС С-400 "Триумф", обеспечивающих противовоздушную оборону Москвы и Центрального промышленного района", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось в начале декабря, к концу 2015 года количество полков, оснащенных С-400, возросло до 11. В 2016 году ожидается поставка еще пяти комплектов, таким образом, полков с "Триумфом" в составе российской армии станет 16. С-400 "Триумф" - новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году.

Она предназначена для уничтожения не только авиации, но и крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться по наземным целям. Дальность С-400 достигает 400 км. 

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Путин поставил Западу и шах, и мат
Западные СМИ обсуждают гениальный ход Путина, грозящий обрушить экономику ЕС и США Бельгийское издание AgoraVox восхищается инициативой российского лидера.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru