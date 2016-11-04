Путин на саммите G20 предложил «закрыть США»

Все уже успели от души обсудить значимые и не очень значимые детали саммита G20. Все высказали свои мнения про трап, который не подали Обаме, про рукопожатие Путина и Терезы Мэй, про фотографию, на которой Обама подглядывает за разговором Путина и Эрдогана.





Мне вот больше всего понравилась история про ящик мороженого, который Путин привез лидеру КНР. Приятно, что наш президент держит слово даже в мелочах и что экспорт российских продуктов получает такую пиар-поддержку на самом высоком уровне.

Мелочи, знаки и символы – это, конечно, очень интересно, но всё-таки предлагаю поговорить о серьёзных результатах саммита, которые рискуют затеряться на фоне целого фейерверка более или менее скандальных инцидентов, приковывающих к себе внимание СМИ.

Начну с заявления товарища Си, который в своём выступлении очень чётко обозначил позицию китайской политической элиты в отношении России. Китайской дипломатии зачастую свойственен очень мягкий и метафорический язык, однако на этот раз лидер КНР высказался максимально прямолинейно.

Во-первых, он сказал, что "процветание и развитие России" является шансом для развития Китая. А во-вторых, он отметил необходимость усиления российско-китайского сотрудничества по защите суверенитета обеих стран. Товарищу Си даже не пришлось уточнять, от кого требуется защищать суверенитет.

Всем и так всё понятно. Ясно, что американские "ястребы" не простят Пекину такого поведения. Так же очевидно, что перед тем, как сказать то, что он сказал, сам Си Цзиньпин не только хорошо подумал, но и заручился максимально возможной поддержкой китайской политической элиты. Всё-таки российский военный зонтик и суверенитет оказались для Пекина более привлекательными, чем американская чековая книжка и статус "любимого вассала Вашингтона".

Это отличный результат российской дипломатии и лично Владимира Путина. Теперь второе важное заявление. Это заявление сделал Владимир Путин, и он сделал его на заседании, которое было посвящено будущему мировой финансовой системы. На этом заседании российский президент использовал чеканную формулировку, которая точно заставила вздрогнуть наших англосаксонских партнеров. Он сказал, что «не нужно составлять белые и черные списки офшоров - все офшоры нужно закрывать».

Мир без офшоров - это мир, в котором подавляющее большинство западных компаний просто не сможет нормально работать. Достаточно вспомнить свежий скандал с налогами компании Apple и то, что самый большой офшор в мире на сегодня - это не Сейшелы или Британские Виргинские Острова, а США. Да, именно США. В переводе с дипломатического на русский: Путин на саммите G20 при полной поддержке китайской стороны обозначил цель - "закрыть США", ну, или лишить США возможности укрывать международный бизнес от налогов, тут уж как получится. И последнее.

До недавнего времени все саммиты G20 были выставками достижений англосаксонского проекта глобализации, выставками достижений так называемого "вашингтонского консенсуса". Несколько лет назад природа саммитов поменялась и они стали напоминать некие "геополитические автосалоны", на которых конкурируют разные проекты глобализации.

А вот сейчас уже даже не получается обозначить конкуренцию, потому что Вашингтону просто нечего показать в качестве достижений своего неоколониального проекта глобализации. В это же время китайско-российский проект глобализации, состоящий из "Нового шёлкового пути" и ЕАЭС, постоянно обрастает новыми транспортными коридорами, новыми инвестициями, новыми планами, новыми финансовыми институтами, такими как Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Любому объективному наблюдателю очевидно, какой проект глобализации находится на подъёме и привлекает новых членов, а какой находится на последнем издыхании и его легче пристрелить, чтобы не мучился сам и не мешал жить другим. Понятно, что англосаксонский мир постарается максимально затормозить своё движение к закату, но надежды на его триумф, как мне кажется, были окончательно похоронены на этом саммите. Горевать по ним уж точно никто не будет.

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