Запрет абортов. Опыт Польши
На эту тему сейчас много говорят и в Польше — парламент рассматривает законопроект, который может ужесточить и без того крайне жесткие правила. Эту инициативу поддерживает правящая консервативная партия «Право и справедливость». В стране проходят массовые акции противников ужесточения. В Польше запрещены аборты с 1993 года.
Как работает этот запрет и какие выводы можно сделать из 23-летнего опыта жизни практически полностью без легальных абортов? Аборт в Польше запретили в 1993 году. Тогда парламент принял «Закон о планировании семьи, защите плода и условиях прерывания беременности».
По этому закону женщина может прервать беременность только в трех случаях: — беременность угрожает жизни или здоровью женщины; — медицинские исследования показывают, что ребенок с высокой степенью вероятности родится с тяжелым и необратимым дефектом или неизлечимой болезнью, которая поставит под угрозу его жизнь; — есть основания полагать, что ребенок был зачат в результате преступления — например, изнасилования. В первых двух случаях аборт можно делать только до тех пор, пока плод недостаточно развился для того, чтобы жить вне утробы.
В случае зачатия в результате преступления срок возможного аборта оговорен четче — не позже окончания 12-й недели беременности. Сведения о том, что беременность наступила в результате преступления, должен подтвердить прокурор. Медицинские показания к аборту должны быть заверены врачом. Кроме запрета на аборт закон устанавливает обязанности государства помогать беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В школах вводится обязательный курс сексуального воспитания и ответственного родительства. Ответственность за нелегальный аборт несет тот, кто проводил операцию или занимался ее организацией, а не женщина. Наказание — до трех лет тюрьмы. Официально в Польше почти нет абортов. По данным государственной статистики, в 2014 году аборт сделали всего 970 женщин. Для сравнения: на Украине в 2014 году было проведено 116 104 аборта, в Испании в 2013-м — 108 690.
При этом в 1997 году, когда в Польше вступила в силу поправка, которая позволяла делать аборт женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, количество легальных абортов резко выросло. Спустя год Конституционный суд Польши эту поправку отменил. Институт легальных абортов в Польше работает плохо. Правозащитники отмечают, что даже если у женщины есть законные основания для аборта и она хочет пройти эту процедуру, она сталкивается с серьезными трудностями.
В частности, из-за того, что у врачей есть право отказаться проводить операцию по религиозным соображениям. Получить медицинское подтверждение, что роды могут повредить здоровью матери, непросто. В 2007 году Европейский суд по правам человека присудил компенсацию Алиции Тысенц (Alicja Tysiąc): она пыталась добиться разрешения на прерывание третьей беременности, потому что страдала серьезным заболеванием глаз. Ей отказали, и из-за этого женщина практически ослепла. Случаи, когда беременность разрешают прервать из-за того, что она стала результатом преступления, единичны. Судя по статистике преступлений на сексуальной почве и опыту других стран, причина может быть именно в том, что институт легальных абортов работает плохо. На самом деле абортов гораздо больше. Но сколько — никто не знает.
Официальная статистика не отражает реального положения дел, это признают даже те, кто поддерживает запрет. Многие женщины ездят прерывать беременность в соседние страны, некоторые проходят «подпольные» операции. Неизвестное число женщин самостоятельно избавляется от плода — например, с помощью специальных препаратов.
По оценке польской Федерации женщин и планирования семьи (организации, выступающей против запрета), ежегодно на аборт решаются от 80 до 100 тысяч польских женщин. При этом авторы этой оценки признают, что у них нет «твердых» данных — их выводы во многом построены на сравнительном анализе. В частности, они сравнивают нынешние официальные оценки количества абортов со статистикой до запрета. В 1988 году в Польше прошло 105 333 аборта, а в 1993-м — всего 676.
По словам правозащитников, сложно поверить, что запрет столь эффективно сократил количество нежелательных беременностей и последующих абортов. Сотрудники федерации судят о ситуации с нелегальными абортами и по другим данным — по разговорам с женщинами, которые звонят на их горячую линию, по большому количеству рекламы с предложениями об абортах и так далее.
Также невозможно установить, сколько полек выезжают делать аборты за рубеж, но, вероятно, речь идет о тысячах операций. В 2010 году «абортивный туризм» обсуждался в польском парламенте: врачи из Австрии, Германии и Голландии рассказали, что в их клиниках каждый год беременность прерывают десятки и сотни полек.
В 2013 году польская социологическая служба CBOS провела опрос, согласно которому по меньшей мере один аборт совершили от 4,1 до 5,8 миллиона польских женщин — то есть почти каждая четвертая. Сторонники запрета считают, что число «незаконных» абортов не так велико. Противники абортов признают, что настоящая статистика превышает официальную, но считают, что оценки Федерации женщин и планирования семьи взяты с потолка. Они оценивают количество «незаконных» абортов в 7–14 тысяч ежегодно.
Демографы, проводившие эти расчеты, взяли за основу официальную статистику абортов в 1997 году и умножили на предполагаемое соотношение легальных и нелегальных абортов. Уровень женской смертности от подпольных абортов ничтожен.
Эксперты, критикуя запреты абортов, часто говорят о том, что это приведет к большому количеству подпольных операций и, как следствие, к высокому уровню женской смертности. Опыт Польши это не подтверждает: с 1999 по 2006 год известен только один случай, когда женщина умерла во время нелегальной операции. Исследователи считают, что это связано с тем, что, во-первых, такие операции в основном проводят профессионалы из частных клиник, во-вторых, медицина в целом стала совершенней, в-третьих, что многие прерывают беременность с помощью достаточно безопасных препаратов. Запрет абортов не улучшил демографию Польши.
Есть популярный миф, согласно которому ограничение абортов помогает повысить рождаемость. Такого мнения придерживается, например, патриарх Кирилл. В Польше аборты запрещены, но в ней — один из самых низких в Европе показателей рождаемости. Старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Виктория Сакевич считает, что такая низкая рождаемость может говорить о популярности нелегальных (в том числе зарубежных) абортов — учитывая, что польки в основном используют не самые эффективные способы контрацепции. Другие эксперты связывают низкие показатели рождаемости среди прочего с тем, что в стране мало женщин репродуктивного возраста. Запрет на аборты — одна из причин отказа от детей.
В Польше женщины часто отказываются от ребенка (3,7 случая на 1000 детей) — это не самый высокий показатель в Евросоюзе, но один из высоких. Исследования показывают, что одна из ключевых причин такой ситуации — запрет на аборт.
Польские власти хотят еще больше ужесточить запрет на аборты. В местном парламенте обсуждают законопроект, который оставляет только одну причину для легального аборта — угроза для жизни и здоровья матери. Документ также вводит уголовную ответственность для женщины за нелегальный аборт — в том числе за попытку. Законопроект уже прошел первое чтение.
В стране проходят многотысячные акции противников инициативы. Одним из символов протеста стала вешалка для одежды — инструмент, с помощью которого женщинам в разных странах приходилось самостоятельно прерывать беременность.