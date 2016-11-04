Запрет абортов. Опыт Польши

В России активно обсуждают идею законодательного ограничения или запрета абортов. Обращение с предложением запретить аборты подписал патриарх Кирилл, его поддержал верховный муфтий Талгат Таджуддин. Более умеренные противники абортов хотят вывести эту процедуру из тех, что покрывает обязательное медицинское страхование.

На эту тему сейчас много говорят и в Польше — парламент рассматривает законопроект, который может ужесточить и без того крайне жесткие правила. Эту инициативу поддерживает правящая консервативная партия «Право и справедливость». В стране проходят массовые акции противников ужесточения. В Польше запрещены аборты с 1993 года.





Как работает этот запрет и какие выводы можно сделать из 23-летнего опыта жизни практически полностью без легальных абортов? Аборт в Польше запретили в 1993 году. Тогда парламент принял «Закон о планировании семьи, защите плода и условиях прерывания беременности».

По этому закону женщина может прервать беременность только в трех случаях: — беременность угрожает жизни или здоровью женщины; — медицинские исследования показывают, что ребенок с высокой степенью вероятности родится с тяжелым и необратимым дефектом или неизлечимой болезнью, которая поставит под угрозу его жизнь; — есть основания полагать, что ребенок был зачат в результате преступления — например, изнасилования. В первых двух случаях аборт можно делать только до тех пор, пока плод недостаточно развился для того, чтобы жить вне утробы.

В случае зачатия в результате преступления срок возможного аборта оговорен четче — не позже окончания 12-й недели беременности. Сведения о том, что беременность наступила в результате преступления, должен подтвердить прокурор. Медицинские показания к аборту должны быть заверены врачом. Кроме запрета на аборт закон устанавливает обязанности государства помогать беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В школах вводится обязательный курс сексуального воспитания и ответственного родительства. Ответственность за нелегальный аборт несет тот, кто проводил операцию или занимался ее организацией, а не женщина. Наказание — до трех лет тюрьмы. Официально в Польше почти нет абортов. По данным государственной статистики, в 2014 году аборт сделали всего 970 женщин. Для сравнения: на Украине в 2014 году было проведено 116 104 аборта, в Испании в 2013-м — 108 690.

При этом в 1997 году, когда в Польше вступила в силу поправка, которая позволяла делать аборт женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, количество легальных абортов резко выросло. Спустя год Конституционный суд Польши эту поправку отменил. Институт легальных абортов в Польше работает плохо. Правозащитники отмечают, что даже если у женщины есть законные основания для аборта и она хочет пройти эту процедуру, она сталкивается с серьезными трудностями.

В частности, из-за того, что у врачей есть право отказаться проводить операцию по религиозным соображениям. Получить медицинское подтверждение, что роды могут повредить здоровью матери, непросто. В 2007 году Европейский суд по правам человека присудил компенсацию Алиции Тысенц (Alicja Tysiąc): она пыталась добиться разрешения на прерывание третьей беременности, потому что страдала серьезным заболеванием глаз. Ей отказали, и из-за этого женщина практически ослепла. Случаи, когда беременность разрешают прервать из-за того, что она стала результатом преступления, единичны. Судя по статистике преступлений на сексуальной почве и опыту других стран, причина может быть именно в том, что институт легальных абортов работает плохо. На самом деле абортов гораздо больше. Но сколько — никто не знает.

Официальная статистика не отражает реального положения дел, это признают даже те, кто поддерживает запрет. Многие женщины ездят прерывать беременность в соседние страны, некоторые проходят «подпольные» операции. Неизвестное число женщин самостоятельно избавляется от плода — например, с помощью специальных препаратов.

По оценке польской Федерации женщин и планирования семьи (организации, выступающей против запрета), ежегодно на аборт решаются от 80 до 100 тысяч польских женщин. При этом авторы этой оценки признают, что у них нет «твердых» данных — их выводы во многом построены на сравнительном анализе. В частности, они сравнивают нынешние официальные оценки количества абортов со статистикой до запрета. В 1988 году в Польше прошло 105 333 аборта, а в 1993-м — всего 676.

По словам правозащитников, сложно поверить, что запрет столь эффективно сократил количество нежелательных беременностей и последующих абортов. Сотрудники федерации судят о ситуации с нелегальными абортами и по другим данным — по разговорам с женщинами, которые звонят на их горячую линию, по большому количеству рекламы с предложениями об абортах и так далее.

Также невозможно установить, сколько полек выезжают делать аборты за рубеж, но, вероятно, речь идет о тысячах операций. В 2010 году «абортивный туризм» обсуждался в польском парламенте: врачи из Австрии, Германии и Голландии рассказали, что в их клиниках каждый год беременность прерывают десятки и сотни полек.

В 2013 году польская социологическая служба CBOS провела опрос, согласно которому по меньшей мере один аборт совершили от 4,1 до 5,8 миллиона польских женщин — то есть почти каждая четвертая. Сторонники запрета считают, что число «незаконных» абортов не так велико. Противники абортов признают, что настоящая статистика превышает официальную, но считают, что оценки Федерации женщин и планирования семьи взяты с потолка. Они оценивают количество «незаконных» абортов в 7–14 тысяч ежегодно.

Демографы, проводившие эти расчеты, взяли за основу официальную статистику абортов в 1997 году и умножили на предполагаемое соотношение легальных и нелегальных абортов. Уровень женской смертности от подпольных абортов ничтожен.

Эксперты, критикуя запреты абортов, часто говорят о том, что это приведет к большому количеству подпольных операций и, как следствие, к высокому уровню женской смертности. Опыт Польши это не подтверждает: с 1999 по 2006 год известен только один случай, когда женщина умерла во время нелегальной операции. Исследователи считают, что это связано с тем, что, во-первых, такие операции в основном проводят профессионалы из частных клиник, во-вторых, медицина в целом стала совершенней, в-третьих, что многие прерывают беременность с помощью достаточно безопасных препаратов. Запрет абортов не улучшил демографию Польши.

Есть популярный миф, согласно которому ограничение абортов помогает повысить рождаемость. Такого мнения придерживается, например, патриарх Кирилл. В Польше аборты запрещены, но в ней — один из самых низких в Европе показателей рождаемости. Старший научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Виктория Сакевич считает, что такая низкая рождаемость может говорить о популярности нелегальных (в том числе зарубежных) абортов — учитывая, что польки в основном используют не самые эффективные способы контрацепции. Другие эксперты связывают низкие показатели рождаемости среди прочего с тем, что в стране мало женщин репродуктивного возраста. Запрет на аборты — одна из причин отказа от детей.

В Польше женщины часто отказываются от ребенка (3,7 случая на 1000 детей) — это не самый высокий показатель в Евросоюзе, но один из высоких. Исследования показывают, что одна из ключевых причин такой ситуации — запрет на аборт.

Польские власти хотят еще больше ужесточить запрет на аборты. В местном парламенте обсуждают законопроект, который оставляет только одну причину для легального аборта — угроза для жизни и здоровья матери. Документ также вводит уголовную ответственность для женщины за нелегальный аборт — в том числе за попытку. Законопроект уже прошел первое чтение.

В стране проходят многотысячные акции противников инициативы. Одним из символов протеста стала вешалка для одежды — инструмент, с помощью которого женщинам в разных странах приходилось самостоятельно прерывать беременность.

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