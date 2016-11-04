"Чем более образованны молодые русские, тем более антиамериканские взгляды они разделают"

В статье для LifeNews политолог-американист, профессор ВШЭ Александр Домрин проанализировал американские выводы о русском патриотизме, опубликованные в книге Эллен Мицкевич «Без иллюзий: голоса будущих лидеров России» и последующий комментарий Сары Мендельсон «Поколение Путина» в журнале «Форин аффеарс». Мицкевич посвятила монографию взглядам и настроениям молодого поколения русских.

В последние годы Эллен Мицкевич провела 12 детальных опросов среди выпускников трех известных российских вузов: МГУ, МГИМО и ВШЭ. Результаты разочаровали Вашингтон.





"Несмотря на затянувшиеся с перестроечных времен агрессивные попытки промывания мозгов молодых россиян (в том числе, через учебники, изданные на деньги Сороса), большинство опрошенных подвергли сомнению утверждения доморощенных либералов и их заокеанских менторов относительно того, что «либерализм западного образца стал бы наилучшей политической системой для России»", - пишет политолог Домрин.

На вопрос вдохновили ли такие «блага цивилизации», как мобильные телефоны, лёгкий доступ в Интернет, возможность посещать другие страны молодых россиян принять более либеральные ценности, чем те, что разделяли их родители, молодые россияне отвечают «нет».

"Двадцатилетние русские хотят видеть Россию суверенной державой, противостоящей евроатлантическому сообществу и отвергающей примат международного права над национальным. Более того, большинство опрошенных студентов считают, что Путин ведет страну по правильному пути.

И последнее заключение автора: чем более образованны молодые русские, тем более антиамериканские взгляды они разделают", - резюмирует автор. Сара Мендельсон опубликовала рецензию на данную книгу. В 90-е годы она вместе с Майком Макфолом работала в московском офисе американского «Национального демократического института» (NDI), финансируемого Агентством международного развития США (USAID).

Сегодняшние выводы по исследованию Мицкевич Мендельсон неожиданно огорчили. "Двадцать лет назад, - когда я работала в NDI, я наблюдала за избирательной кампанией в Химках, недалеко от Москвы… У нас была «мучающая нас надежда» (а tantalizing hope), что Россия «в конечном итоге перейдет к демократии»", - цитирует политолог Мендельсон.

"Макфолы и мендельсоны прибыли в Россию в 90-е, когда наша страна была «банановой республикой». И тут облом! Какие же русские неблагодарные…", - иронизирует Домрин.

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