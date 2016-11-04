ПОДВИГ ТРИНАДЦАТИ ГЕРОЕВ

«ГВАРДЕЙЦЫ В ПЛЕН НЕ СДАЮТСЯ»

В январе 1943 года геройски погибла рота лейтенанта Ликунова, последние 13 человек приняли неравный бой на захваченной станции Красновка Ростовской области Войска Юго-Западного фронта с тяжёлыми боями продвигались на запад, тесня фашистских захватчиков.





В районе станции Красновка Ростовской области гитлеровцы соорудили из соломы и снега высокий вал, полили его водой и назвали «неприступной крепостью». 44-й гвардейской дивизии было приказано овладеть опорным железнодорожным узлом станции Красновка и тем самым перерезать коммуникации противника. На рассвете 15 января 1943 года рота гвардии лейтенанта И.Ликунова, в которой служил Николай Сирин, пошла на приступ вала. Он оказался высоким и скользким, не за что было зацепиться.

Солдаты штыками прорубали себе дорогу во льду. Противник начал забрасывать смельчаков гранатами. Это не остановило продвижение гвардейцев. В итоге вал был взят, но очень дорогой ценой.

От роты в живых осталось только 13 человек. Гвардейцы заняли оборону в трех хатах неподалеку и на каждую атаку врага отвечали дружным огнём. Лейтенант Ликунов с 4-я бойцами занял крайнюю слева хату. В средней засели сержант Николай Севрюков, рядовые Константин Поляков, Николай Сирин, Тимирай Кубакаев. Оборону в крайней справа возглавил комсомолец младший лейтенант Иван Седов.

Бойцы удерживали эти дома в течение дня. Немцы неоднократно предлагали сдаться, но храбрецы отвечали: «Гвардейцы в плен не сдаются!» - и поливали врагов свинцом. Тогда фашисты пустили на храбрецов танки. Под прикрытием бронированных машин шла рота автоматчиков.

Но 13 гвардейцев выдержали, гранатами отбили атаки. Наступил вечер, а с ним и короткое затишье. Слышно было, как советская артиллерия обрабатывает тылы противника. И это придавало силы штурмовой группе. Однополчане не раз пытались прорваться на помощь горстке храбрецов, но губительный артиллерийский огонь врага преграждал им путь.

Кончались боеприпасы. Гитлеровцы подкатили станковый пулемёт и открыли по хатам огонь в упор. Сыпалась штукатурка. Гвардейцы залповым ударом подавили пулемёт противника. В группе появились раненые. Потом очередь из танкового пулемёта сразила Николая Севрюкова. Вскоре упал Константин Поляков. Под прикрытием темноты несколько немецких солдат подобрались к хатам со стороны глухих стен и обложили их соломой. Тимирай Кубакаев заметил одного гитлеровца, поджигавшего хату, и, высунувшись из окна, ударил его прикладом автомата.

Последним патроном из пистолета Ликунов сразил еще одного фашиста. Ценой больших потерь гитлеровцам удалось, наконец, поджечь хаты. Но из горящих домов никто не вышел. Бой продолжался до тех пор, пока у наших бойцов не подошли к концу боеприпасы.

Тогда смельчаки попытались штыками прорвать кольцо окружения. Николай Сирин и Иван Ликунов выскочили из горящих домов первыми, расстреляли по врагу последние патроны из автоматов и ринулись врукопашную. Однако силы оказались неравны, и вся группа погибла смертью храбрых.

Когда советские артиллеристы подавили батареи гитлеровцев, подразделения 44-й дивизии ворвались на станцию Красновку. На окраине селения солдаты увидели догорающие хаты. На месте сражения валялось около 100 убитых фашистов, дымили подбитые танки врага.

Главные силы взяли посёлок, понеся незначительные потери. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками посмертно присвоено звание Героя Советского Союза и награждены орденами Ленина..

13 героев Красновки. 1. Васильев Владимир Александрович. 2. Котов Евгений Петрович. 3. Кубакаев Тимирай. 4. Курбаев Афанасий Афанасьевич. 5. Ликунов Иван Сергеевич. 6. Немировский Николай Николаевич. 7. Полухин Иван Андреевич. 8. Поляков Константин Илларионович. 9. Севрюков Николай Михайлович. 10. Седов Иван Васильевич. 11. Сирин Николай Иванович. 12. Тарасенко Иван Иванович. 13. Утягулов Зубай Тухбатович. Герои похоронены на станции Красновка. У перрона станции Красновка установлен памятник 13-и Героям.

Источник: источник