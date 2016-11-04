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ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ДЕРЕВЯННОЙ ПОСУДЫ

Страна | 04.11.2016


ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ДЕРЕВЯННОЙ ПОСУДЫ 

На Руси традиционно посуда была деревянной. Причём не каждое дерево годилось для её изготовления. Большое значение имели лечебные свойства древесины. Так, считалось, что посуда из липы обладала противовоспалительными свойствами, из рябины — оберегала от авитаминоза.


Ели деревянными ложками из деревянных плошек, пользовались деревянными мисками, ковшами и кувшинами. Кроме этого, плели посуду из бересты — солонки, туески для хранения муки, круп. Известно, что кора берёзы обладает многими лечебными свойствами — от бактерицидных до тонизирующих.

Так организм наших предков постепенно накапливал целительные свойства деревьев. Дуб обладает противовоспалительными и противогнилостными свойствами. В древесине дуба содержатся таниды, благодаря которым деревянная кружка придаёт напиткам своеобразный аромат и вкус. Об этом было известно с незапамятных времён.

Использование в качестве материала для производства посуды древесины кедра, обусловлено как красотой древесины, так и целительными свойствами этого растения. Многие понимающие люди скажут, что в кедровой тарелке еда в течение длительного времени хранит вкус и аромат. Необходимо учитывать и дезинфицирующие свойства древесины кедра.

Деревянная кружка - незаменимая банная принадлежность! Издревле считалось, что деревянная кружка обязательно должна быть в бане. Именно из неё необходимо пить квас или специальный чай после посещения парной. Это позволяет усилить лечебные свойства банных процедур.

Кроме этого, кружка из дерева - идеальная посуда для приготовления настоев лекарственных трав для подачи на камни или приёма различных лечебных или косметических ванночек. К тому же набор деревянных кружек в интерьере бани позволит создать специфическую атмосферу уюта и тепла.

Советы по уходу: При длительном использовании посуда может потемнеть. Восстановить первоначальный цвет дерева можно, протерев его перекисью водорода. После этого не забудьте ополоснуть посуду теплой водой. Если деревянная посуда пахнет плесенью – добавьте в горячую воду немного уксуса и промойте ее полученным раствором.

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