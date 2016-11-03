Советы бывалых и ветеранов боевых действий

Советы бывалых и ветеранов боевых действий

— Оружие НИКОГДА не направлять на своих. Даже в «шутку», даже поставленное на предохранитель, даже с отстегнутым магазином. За такой фокус Вас «накажут».





— На АК переводчик (предохранитель) имеет три положения. Собственно, блокировка, автоматический огонь и одиночный. Если Вы в панике резко снимете с предохранителя, то наверняка опустите его до упора и поставите, там самым, в режим одиночного огня. Это сделано, чтобы обосравшийся от ужаса боец, не просадил магазин за секунду и не остался без патронов. Помните об этом.

— Предохранитель на АК достаточно мерзко лязгает. Если Вам нужно снять его тихо, то оттяните его и плавно переведите в нужный режим огня (это, почти всегда, одиночный огонь).

— Перед выходом попрыгайте на месте. Проверьте, что на Вас ничего не лязгает и не бренчит. Антабки на оружие лучше заранее перемотать изолентой или бинтом. Патрон в патронник, и на предохранитель.

— Не будьте мудаком. Изучите таблицы стрельбы на свое оружие. Пуля летит НЕ ПРЯМО. У неё баллистическая траектория с превышениями и понижениями. Поэтому грамотное определение расстояния до цели и знание таблицы стрельбы – это хорошая возможность попадать быстро, а значит уменьшить время, пока стреляют по Вам.

— Ветер влияет на траекторию полета пули. Изучите влияние ветра на Ваше оружие ЗАРАНЕЕ, а не походу и на глазок.

— Если Вам представилась возможность выбирать оружие – берите такое же (такой же калибр) как и большинство Ваших товарищей. На себе много патронов не унести, а кончаются они быстро, особенно в городе, так что если с Вами смогут поделиться – это большой плюс. Если Вашего товарища убили, не побрезгуйте восполнить свой боекомплект (предварительно получив разрешение от командира).

— Если Вы уходите в «автономку», то вы берете на себе 360 патронов (это 12 магазинов) и еще столько же, но в пачках просто кидаете в рюкзак. Сильно сэкономите в весе.

— Помните, что магазины, расположенные на груди и животе – это дополнительная бронезащита.

— Большинство смертей и ранений – это осколки. Обычный чмошный ватник вполне способен защитить Вас от мелких осколков. Повесив поверх еще и разгрузку с магазинами – Вы можете считать себя относительно погано защищенным. Не забудьте поднять ворот.

— Бронежилет – это очень хорошо. Любой. Даже самый бэушный.

— Если Вам в броник попала пуля – это еще не значит, что он вас спас. Так как энергия пули, остановленной бронеэлементам, способна нанести Вам чудовищную заброневую травму. Ребра ломает почти всегда. А возможен и разрыв органов. Так что если в Вас нет дырки – это еще не повод радоваться. Бывает, что дырка была бы «предпочтительнее».

— Не трогайте гранатометы. Стрелять из них сложно. Оставьте это более опытным товарищам.

— Проведя несколько дней на свежем воздухе, курильщика можно засечь за 70–100 метров. Бросайте курить.

— Если Вам что–то послышалось – останавливаете группу и «даете тишину». Слушайте внимательно. Даже если Вы будите тормозить группу каждые пять минут, только редкие мудаки будут на Вас ругаться.

— Вы никогда, остановившись, не продолжаете стоять. Нужно встать на колено или лечь. Это очень выматывает, но это вопрос выживания всей группы. Если то–то ленится садиться – делайте этому сурикату втык. — Пальца на спусковом крючке быть не должно, даже если оружие на предохранителе.

— На маршах, кладете автомат на руки и складываете их на груди крестом. Так легче нести. При этом большой палец правой руки всегда готов снять с предохранителя, а вскинуть оружие достаточно быстро.

— Ремень (автоматный) всегда на шее. Иначе, если попадете в засаду, будет подрыв мины и Вы полетите в одну сторону, а Ваше оружие в другую, и вы из легкого 300 превращаетесь в 200.

— На посту не спать. Если заснете, пристрелить Вас захотят не только враги. В ВОВ за это, как и за потерю оружия, расстреливали официально. Сейчас расстреливают неофициально. — Пописать можно стоя на коленях, не превращаясь в стоячую ростовую мишень.

— В туалет ходить ТОЛЬКО по двое. Один срет – второй прикрывает. Если никто не хочет с Вами идти – терпите.

— Чихать в себя.

— Кто медленно бегает — быстро умирает.

— Эффективность гранат переоценена. Бывали случаи, когда гранаты взорвалась в небольшой комнате, а внутри были только легкие контузии.

— Чеку зубами вырвать нельзя. Только пальцами.

— Если вы проводите зачистку (последние часы Вашей жизни), то как в анекдоте: в комнату завидите вдвоем, сначала граната, потом Вы.

— Стоя перед дверью и ожидая ваших товарищей, собирающихся для штурма, придержите дверь, чтобы её было не открыть. Иначе в коридоре увидите или гранату или ствол.

— Гранату закатывать по полу. Не кидать.

— Закатили гранату, взрыв, закатили еще одну, но невзведенную. Пусть опять лезут прятаться.

— Не бегать перед стволом товарища. Вы перекрываете ему возможность стрелять.

— Любая закрытая дверь НЕПРИКОСНОВЕНННА, так как может быть заминирована.

— Ящики не открывать, электронику не включать. Ничего не трогать. Всё может быть заминировано. Это важно. Вплоть до того, что нельзя открывать холодильник, даже если очень хочется кушать, и поднимать крышку унитаза.

— В стенах могут быть проломы, завешанные тряпками или коврами. Так враг может быстро перебегать из парадного в парадное. Помните это. То, что Вы находитесь в крайней квартире, не значит, что из соседней к Вам нельзя войти через стену.

— На окна можно вешать сетки от старых советских кроватей. Они хорошо останавливают ВОГи.

— Вы можете слышать мяуканье, например из–за двери стенного шкафа. Мне очень жаль, но животное обречено. Скорее всего, его там заперли вместе с гранатой. Открывать нельзя. Это очень сложный момент, всегда в таких сложных ситуациях хочется оставаться человеком, но…

— Если вам нужно стрелять из помещения на улицу, то не надо подползать к подоконнику или стоять сбоку от окна. Уйдите вглубь помещения, встанет на табуретку, закрывшись стеной, или т.п. И не включайте свет, нельзя, не подсвечивайте себя (я уже не говорю о ВУ).

— Осколки кирпича или бетона, выбитые огнем, имеют свойства лететь на Вас. При попадании по глазам… ну Вы поняли.

— Из гранатомета стрелять по людям бесполезно. Хотя сейчас, вроде, начали делать фугасно–осколочные снаряды, но, ИМХО, это ересь.

— Долго стрелять, не меняя позицию – плохая идея.

— Пригибайтесь.

— Не надо «вычислять снайперов». Не ваша работа, да и знаний Вам не хватит. Воюйте дальше, «не обращая» внимания.

— Будьте готовы, морально, «отработать» гражданских, которые засветили Вас. В том числе женщин и детей. Если перспектива не радует, то двигайтесь осторожней.

— На АК–74 (экземпляр с хорошей кучностью боя), можно прикрутить прицел ПСО от СВД. На дистанциях 500–600 метров у АК–74 и СВД очень близко сопряжены траектории, прицел встанет идеально. Будите стрелять и переносить огонь, из–за калибра, гораздо быстрее, чем с СВД. Да и мудакам, которые решат поискать снайпера, Вы будете неинтересны.

— Из подствольника стрелять в помещении НЕЛЬЗЯ. У него есть время взвода. Ему нужно пролететь 15–25 метров, прежде чем граната взведется. Соответственно в помещении она просто не сработает.

— Современные гранаты РГО и РГН взрываются В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ от удара. У них ударный взрыватель стоит, а взрыв через промежуток — это срабатывает самоликвидатор (на тот случай если граната упала в рыхлый снег) — Никто, даже саперы, не занимаются снятием мин и ВУ. Они тупо подрывают их тротиловой шашкой. Не надо умничать и начинать снимать ВУ.

— На растяжки нормальные воины ставят секреты, чтобы было не снять по–простому. Так что «перерезать нитку» — плохая идея. Просто пройдите мимо. Это не ваш гемор, для этого есть старшие товарищи. Учить делать ВУ и растяжки не буду. Я думаю, Вы понимаете, что это сразу статья. Учите первую медпомощь.

— При ранениях бывают венозные и артериальные кровотечения. «Лечатся» они по–разному. Но тут важно другое. В горячке боя времени нет. С венозным кровотечением товарищ будет умирать несколько часов, а с артериальным буквально 10–20 секунд, а дальше потеря сознания и начинается гипоксия. Так что, чтобы не париться, быстро накладываете артериальный жрут поверх раны (сейчас интерны начнут возмущаться, но такова жизнь, это не гражданка, приходится нарушать), и возвращаетесь в бой. У Вашего товарища будет полчаса–час на то, чтобы разобраться самому, ну или это сделаете Вы, когда освободитесь.

— Жгут всегда под рукой! Не в сумке, не в рюкзаке, он или намотан на приклад, или в разгрузке под рукой. — С собой всегда ДВА жгута! Один Вы можете отдать раненому товарищу и через минуту получить пулю в бедренную артерию.

— Есть такое понятие как «подавление огнем». Активно поливая врага, зачастую, можно сковать его действия, даже не попадая и не нанося урона живой силе. Особенно Вам помогут трассера.

— Помните трассера, помимо того что очень сильно засирают ствол, они еще и выдают Вашу позицию. Так что не злоупотребляйте ими. Да и прицельный огонь ими вести сложно.

— Оружие нужно чистить каждый день. Особенно нежно в районе дульного тормоза. Если там будет канавка или ямка, то кучность боя упадет к чертям.

— Последние три патрона в магазине, лучше забить трассерами. Чтобы пустой магазин не стал для Вас неожиданностью. Более того, если Вы оставите один патрон в стволе, то Вам останется только подстегнуть новый магазин, то есть скорость перезарядки возрастет.

— Следите за ногами, не ленитесь их мыть. Натрете – и Вы уже не воин.

— Если видите, что по кому–то можно стрелять, это еще не повод стрелять. Если Вас не заметили, узнайте у командира, можно ли ввязываться в бой.

— Если Вы кого–то заметили, но Вас еще не увидели, не надо резко прыгать в сторону. Периферическое зрение выдаст Вас мгновенно. Мягко и плавно, не торопясь, сядьте и спокойно займите позицию. Это будет гораздо менее заметно.

— Помните, досылая патрон патронник затвор нужно отпускать резко, чтоб лязгнул. Иначе «зажует»

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