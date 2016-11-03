Крадутся бесшумно, воюют без потерь

Начинается продвижение на международный рынок вооружений боевого многофункционального робототехнического комплекса "Уран-9". Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта".





"Уран-9" предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений. В его состав входят два робота разведки и огневой поддержки, тягач для их транспортировки и подвижный пункт управления. В

ооружение роботов разведки и огневой поддержки включает 30 мм автоматическую пушку 2А72 и спаренный с ней 7,62 мм пулемет, а также противотанковые управляемые ракеты "Атака". Впрочем, состав вооружения может варьироваться в зависимости от требований заказчика. "Уран-9" спроектирован с применением новейших технологий, позволяющих значительно снизить вероятность обнаружения робота радиолокационными и оптическими системами наблюдения.

Он также оснащен системой предупреждения о лазерном облучении. По оценке специалистов "Рособоронэкспорта", российский боевой робот будет особенно полезен при проведении локальных войсковых и антитеррористических операций, в том числе в населенных пунктах. Его применение позволит существенно снизить потери среди личного состава.

Сегодня в различных армиях мира робототехника используется все более активно. Наша страна, надо признать, не была лидером в этом направлении. Мы даже во многом запоздали. Но сегодня Россия стремительно наверстывает упущенное. И отечественная боевая робототехника, создаваемая в интересах сухопутных войск, зачастую уже опережает уровень западных аналогов.

В конце минувшего года в центре инженерных войск, который находится в поселке Нахабино Красногорского района Московской области прошли исследовательские учения. В ходе их проведения были подтверждены практически все характеристики перспективных роботизированных комплексов пожаротушения и разминирования. Очень хорошо проявили себя роботы семейства "Уран". Они, кстати, создаются не только в интересах разведки и огневой поддержки, но и как инженерные комплексы.

Можно назвать и другие робототехнические комплексы. Например, универсальная гусеничная платформа, которая так и называется "Платформа-М". Она может нести на себе полезного груза массой до 300 кг. Ее отличительная особенность в заложенной модульности конструкции.

В зависимости от конкретных условий боевой обстановки одна и та же платформа может преобразовываться в носитель противотанковых ракетных комплексов, автоматических гранатометов, пулеметов различного калибра, а также оптико-электронных и радиотехнических систем разведки.

Немаловажно и то, что бронирование комплекса выполнено по третьему классу защиты, который не пробивают пули калибра 5,56 мм являющегося самым массовым калибром автоматического стрелкового оружия НАТО. Испытания "Платформы-М" уже идут, предполагается, что первые серийные поставки в Российскую армию начнутся в 2018 году.

Название роботизированного комплекса "Стрелок" говорит само за себя. В первую очередь он предназначен для самых горячих участков возможного боестолкновения. В базовой комплектации на нем установлены два гранатомета АГС-30, два огнемета "Шмель", крупнокалиберный пулемет "Печенег" и до 10 дымовых гранат. Интересной особенностью машины является то, что все оружие, которое установлено на "Стрелке", в случае необходимости можно прямо во время боя снять и отдать бойцу и наоборот.

Весьма перспективен универсальный боевой робот "Нерехта", войсковые испытания которого планируется начать в этом году. Это бронированная гусеничная машина модульной конструкции. По словам его создателей, он может использоваться и как разведчик, и как ударная система для прорыва укрепленных позиций противника. "Нерехта" оснащена дизель-электрическим двигателем, питающим аккумуляторные батареи.

При выполнении разведывательных задач гусеничный робот способен двигаться бесшумно, так как его электрические мотор-колеса будут работать от батарей. В феврале 2016 года министерство обороны России проведет первую военно-научную конференцию "Роботизация Вооруженных сил Российской Федерации". Организаторы форума - Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники и Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) военного ведомства.

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