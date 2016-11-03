Как сделать настоящий антибиотик самим?

Медикаменты, так привычны нам, что не успел заболеть, уже побежал покупать. Но мы не задумываемся из чего они состоят и как влияют на наш организм.





В условиях экстремального выживания, любая рана может заживать месяцами, обморожение обязательно приведет к гангрене, а легкое воспаление может стать причиной заражения крови, так что можно даже не упоминать про такие серьезные заболевания, как например воспаление легких.

Однако природа о нас хорошо позаботилась, предоставив широкий ассортимент натуральных антибиотиков и целебных трав, о волшебном действии которых, сегодня к сожалению знают в основном лишь шаманы и деревенские бабульки.

Природные антибиотики. Прополис

Нет такой напасти, от которой не помог бы этот природный антибиотик с очень широким спектром действия. Он и иммунитет укрепит, и раны с ожогами, обморожениями и трещинами заживит, убьет все виды грибков, даже мясо, обмазанное этим уникальным продуктом жизнедеятельности пчел, способно не портиться после длительного пребывания на палящем солнце.

У вас есть проблема? Прополис её решит. Поэтому если оказавшись в экстремальной ситуации, вы все же решили залезть в улей к пчелам и забрать их мед, не забудьте захватить заодно и прополис (при горении пахнет ладаном).

В зависимости от локализации болезни, существуют несколько способов приготовления лекарств на основе прополиса в домашних условиях:

Мазь: Для изготовления лечебной мази на основе прополиса нам понадобится на 15-20 гр прополиса 100 гр любой маслянистой основы (лучше всего подойдут оливковое или любое другое нерафинированное растительное масло), после чего смесь надо кипятить на водной бане в течении часа, периодически размешивая деревянной палочкой.

Можно заменить маслянистую основу сливочным маслом, добавив 5 мл воды, в этом случае длительность кипячения снижается до 15 минут. Перед использованием, раствор желательно отфильтровать через 2 слоя марли. Хранить в темной посуде, в темном, прохладном месте.

Настойка во внутрь: Дайте 10 гр прополиса настояться в 100 мл воды (50 градусов °С) в течении суток и вы получите приятно пахнущий водный раствор желтоватого оттенка со сроком хранения до одной недели в прохладе. Ежедневная безопасная доза 2 столовые ложки 4 раза в день за час до еды. И да пребудет с вами сила пчёл))

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