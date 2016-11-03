10 советов по выживанию в условиях ядерной зимы

Ядерная война – не тот сценарий, который большинство людей стремятся пережить. В шестидесятые годы, кубинский ракетный кризис подтолкнул нас к опасному к краю, но человечеству до сих пор не «посчастливилось» испытать событие, которое повлечет его потенциальное вымирание.

Ядерная зима – сама по себе является теоретическим предположением; ученые полагают, что в случае ядерной войны огромное количество сажи будут выведено в стратосферу и распространится ветрами по всей планете, блокируя солнце и провоцируя падение температуры. Растения засохнут и погибнут, затем последует черед животных.





Распад пищевой цепочки приведет к исчезновению человеческой расы. Ядерная зима может длиться годами или даже десятилетиями, и пока она продлится, люди, пережившие ядерную войну, не смогут восстановить цивилизацию. Единственный способ обеспечить выживание человеческого рода – следовать советам по выживанию во время ядерной зимы.

10. Жить в сельской местности

Это может звучать как бесполезный совет, но вопрос, кто выживает после первых ядерных взрывов, будет решаться не более чем географическим положением. Оценки, сделанные в 1960-х, показали, что Россия начинает разрушительную атаку на Соединенные Штаты, в ходе которой 100-150 миллионов людей будут убиты первыми взрывами – это более двух третей населения на тот момент. Крупные города будут совершенно недоступны в результате взрыва и излучения, которое будет сопровождать взрывы. В общем, если Вы живете в городе, Вы почти наверняка обречены, но если Вы живете в сельской местности, у Вас есть умеренные шансы на выживание.

9. Отказаться от религиозных убеждений

Этот совет (и изображение) может быть несколько спорным, но есть много веских причин, почему религиозные убеждения могут помешать усилиям оставшихся в живых после потенциальной ядерной войны. Прежде всего, ходить в церковь по воскресеньям – не приоритет номер один после ядерной катастрофы.

А если серьезно: для того, чтобы выжить, Вам, возможно, придется выполнять действия, которые немыслимы для многих религиозных (или просто высокоморальных) лиц (смотри № 8). Мышление выживших должно быть решительно «маккиавеллиевским»: весь мир открыт для нас; вопросы нравственности являются вторичными по отношению к вопросу выживания любой ценой.

Если Ваша религия запрещает Вам есть определенные продукты, Вы должны отказаться от таких диетических обязательств и съесть то, что Вы сможете найти. Возможно, осознание того, что Бог (или любое другое божество) мог бы предотвратить крах цивилизации, если он/она действительно существует, поможет Вам отказаться от Вашей веры.

8. Убить/Отпустить домашних животных

Итак, вы пережили первоначальный взрыв, и теперь Вы атеист, живущий в деревне. Что дальше? Давайте подумаем про Ваших домашних животных. Домашние животные нуждаются в пище, воде и уходе – и не стоит слишком любить их во время ядерной зимы. Вы не проживете долго, если каждый кусочек пищи будете делить с Рексом.

Те бессердечные люди, которые могут подумывать убить и съесть своего питомца(ев), учтите, что пища будет крайне скудна. Большинство людей(я надеюсь), находят эти мысли отвратительными и просто отпустят любимое животное в дикую природу. Но со всей серьезностью заявляю: выжившие во время ядерной зимы, откажитесь от всякой надежды на спасение ваших золотых рыбок. Мелких животных можно просто уничтожить, даже не пытаясь употребить в пищу – это, по крайней мере, спасет их от голода в будущем.

7. Укройтесь

Минутка науки: в случае нескольких ядерных взрывов в крупных городах, огромное количество сажи и густой дым от пожаров поднимется в стратосферу, препятствуя попаданию солнечного света на большую часть поверхности Земли в течение многих лет или даже десятилетий.

Температура поверхности будет резко уменьшаться, и околонулевые значения будут сохраняться неопределенно долго. Иными словами, потребность в теплой одежде не может быть проигнорирована – так что Вы можете начинать собирать утепляющие вещи, если ещё не делаете этого.

К сожалению, постоянная заморозка – не венец ваших забот, ученые предполагают, что произойдет массовое разрушение озонового слоя, то есть на поверхность планеты будет просачиваться огромное количество ультрафиолетового излучения, что приводит к смерти от рака кожи. Вы можете уменьшить это влияние, избегая сна на открытых пространствах, и всегда носите какой-то головной убор, чтобы защитить лицо от холода и вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

6. Вооружитесь

Если вы живете в стране, где оружие легкодоступно и разрешено законом, Вам будет не слишком сложно вооружиться против грабителей или потенциальных людоедов. Отчаянные условия могут стать причиной для многих выживших красть еду у других выживших, для того, чтобы предотвратить голод.

Грабеж местного магазина с пистолетом является вполне жизнеспособным вариантом для тех, кто находится в Америке (или в любой другой стране без существенного контроля над огнестрельным оружием) – но нужно следить за тем, чтобы пистолет не вытащил владелец магазина. В противном случае, Вы можете припасти нож для защиты.

В течение нескольких месяцев после первоначальных взрывов, ещё будет возможна охота, так как животные еще не вымерли. Если это возможно, запаситесь мясом на раннем этапе.

5. Научитесь распознавать людоедов

Когда все большие мясистые животные вымрут после ядерной войны, неизбежным станет тот факт, что люди будут прибегать к каннибализму, чтобы выжить. На самом деле, Вы можете рассмотреть возможность каннибализма и для себя в какой-то момент, когда Вы будете голодать и найдете полезный труп в своем районе. Что касается других оставшихся в живых: они будут либо попытаться помочь Вам, либо пытаться съесть Вас, разумеется, важно различать эти два повода. Люди, которые едят человеческое мясо, как правило, страдают симптомами Куру; загрязнением мозга, которое приводит к очень заметным последствиям.

Например, если человек идет к Вам, покачиваясь из стороны в сторону, и изо всех сил пытается идти по прямой линии, то лучше убежать, поскольку он либо пьян, либо имеет симптомы Куру. Другие симптомы включают неконтролируемую тряску и жуткие взрывы смеха в неподходящих ситуациях. Куру является неизлечимой болезнью, и смерть обычно наступает через год после заражения, поэтому не ешьте человеческое мясо – вне зависимости от ядерной зимы!

4. Путешествуйте в одиночку

Интроверты будут процветать в постапокалиптических условиях, по крайней мере, по сравнению с теми, кто инстинктивно тянется к сотовым телефонам, оказавшись в одиночестве. Иметь семью – особенно, если она включает в себя детей – не слишком умный ход, учитывая нехватку продовольствия.

Не обращайте внимания на клише банд «бандитов» или «рейдеров», которыми Голливуд кормит нас в таких фильмах как «Дорога» и «Книга Илая». В действительности, такие группы никогда не будут в состоянии найти достаточно пищи, чтобы поддерживать себя в долгосрочной перспективе. Это не значит, что Вы должны бросить (или съесть) свою семью. Просто поиск большой группы не является хорошим выходом для тех, кто хочет избежать голода.

3. Питаться насекомыми

Резкое сокращение количества солнечных лучей и осадков во время ядерной зимы сделает невозможным рост и убьет большую часть растительной жизни на Земле, многие животные в свою очередь быстро вымрут от недостатка пищи. По этой причине мелкие насекомые, такие как муравьи, сверчки, осы, кузнечики и жуки являются одними из существ, которые вероятно выживут в долгосрочной перспективе.

Они также будут фантастическими источниками белка для поддержания мышечной массы: кузнечики имеют самый высокий процент белка: 20г на каждые 100г веса. Сверчки богаты железом и цинком, а муравьи будут прекрасными источниками кальция. Конечно насекомые не такие вкусные, как ведро жареной курицы (хотя Вы точно не знаете), но они, по крайней мере, предпочтительнее голода.

2. Убирайте мусор

Возможно, это не самый приятный вид деятельности в постапокалиптическое время. Кто бы не хотел иметь возможность бродить по торговому центру, похищая любой желаемый предмет, не испытывая юридического возмездия?

Однако не слишком радуйтесь: грабежи кассовых аппаратов станут бессмысленным занятием с крахом цивилизации. Вместо этого лучше сосредоточиться на взломе автоматов по продаже еды и напитков. Если Вы голодны, попробуйте опорожнить мусорные баки в поисках объедков или поискать консервы, которые имеют неограниченный срок годности. Кроме того, можно достаточно легко найти одежду, чтобы не замерзнуть, а если Ваша страна не осуществляет контроль над огнестрельным оружием, то можно найти и оружие, чтобы защитить себя.

1. Избегайте зоны загрязнения

На фотографии выше изображен город-призрак Припять, место, где в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. В связи с массовым радиоактивным загрязнением, вызванным взрывом на атомной электростанции, город эвакуировали. Катастрофа вызвала 31 немедленную смерть от радиационного отравления и еще несколько сотен от различных видов рака впоследствии.

На сегодняшний день город является непригодным для жизни. Уровень радиации слишком высок для безопасного поддержания жизни. После ядерной катастрофы уровень радиации, скорее всего, будет значительно выше. Все, кто находится внутри крупных городов, которые будут бомбить, довольно быстро получат дозу радиоактивного отравления и вскоре погибнут.

Источник: источник