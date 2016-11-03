7 малоизвестных фактов о Гарри Каспарове

Юный Гарри сменил фамилию Вайнштейн на Каспаров. С такой неблагозвучной фамилией, как Вайнштейн, ему трудно было бы стать чемпионом мира - После победы в Линаресе 2005.





Тринадцатый чемпион мира, победитель десятков турниров, объявил, что покидает профессиональную шахматную карьеру.

В 2013 Гарри Каспаров покинул Россию и сейчас живет в США.

Является одним из лидеров оппозиции в России.

Получает деньги от Госдепа США на «поддержку демократических сил» в Российской Федерации.

Выступает за возвращения Крыма Украине.

В 2015 году Гарри Каспаров отстранен на два года от любой деятельности, связанной с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), за коррупцию.

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