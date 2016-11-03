Курсы валют: USD 03/11 63.4166 0.2141 EUR 03/11 70.2339 0.8692 Фондовые индексы: РТС 11:17 971.69 -0.14% ММВБ 11:18 1959.43 -0.47%
rss новости   rss статьи   rss все

7 малоизвестных фактов о Гарри Каспарове

Общество | 03.11.2016


7 малоизвестных фактов о Гарри Каспарове

Юный Гарри сменил фамилию Вайнштейн на Каспаров. С такой неблагозвучной фамилией, как Вайнштейн, ему трудно было бы стать чемпионом мира - После победы в Линаресе 2005.


Тринадцатый чемпион мира, победитель десятков турниров, объявил, что покидает профессиональную шахматную карьеру.

В 2013 Гарри Каспаров покинул Россию и сейчас живет в США.

Является одним из лидеров оппозиции в России.

Получает деньги от Госдепа США на «поддержку демократических сил» в Российской Федерации.

Выступает за возвращения Крыма Украине.

В 2015 году Гарри Каспаров отстранен на два года от любой деятельности, связанной с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), за коррупцию.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Общество
все новости
Путин на форуме ОНФ: О чем говорил с участниками президент
"Форум действий" сегодня продолжил свою работу в Ялте.
Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко
О советских микропроцессорах или кто изобрел Pentium
Скучный СССР
Степан Бандера: 10 малоизвестных фактов из жизни....
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru