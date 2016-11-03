7 малоизвестных фактов о Гарри Каспарове
Юный Гарри сменил фамилию Вайнштейн на Каспаров. С такой неблагозвучной фамилией, как Вайнштейн, ему трудно было бы стать чемпионом мира - После победы в Линаресе 2005.
Тринадцатый чемпион мира, победитель десятков турниров, объявил, что покидает профессиональную шахматную карьеру.
В 2013 Гарри Каспаров покинул Россию и сейчас живет в США.
Является одним из лидеров оппозиции в России.
Получает деньги от Госдепа США на «поддержку демократических сил» в Российской Федерации.
Выступает за возвращения Крыма Украине.
В 2015 году Гарри Каспаров отстранен на два года от любой деятельности, связанной с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), за коррупцию.