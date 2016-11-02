Понятна главная проблема СССР

В СССР, оказывается, было скучно жить. Ни тебе войн с соседними республиками, ни сепаратизма, ни этнических чисток, ни рейдерских захватов, ни экономических кризисов, ни бандитских разборок – скука смертная. Даже захудалой riot police не было как явления.

Когда случился единственный в СССР бунт в Новочеркасске, оказалось, что ни спецподразделений по разгону демонстрантов, ни водомётов, ни слезоточивого газа, ни резиновых пуль, ни даже дубинок-демократизаторов в стране нет. Пришлось солдатиков выгонять, которые не понимали, как это всё делается. А шуму-то из этого раздули!





Вот в США, бастионе демократии, совсем другое дело! Бунт в Нью-Джерси – несколько сотен трупов при подавлении. Бунт в Лос-Анджелесе в 1992 году – 52 трупа. Бунт в Балтиморе – несколько сотен трупов (когда я не указываю точную цифру, это значит, что данные засекречены самым демократическим правительством в мире). И таких случаев десятки.

Уже молчим про ежедневно убиваемых полицией безоружных граждан. И всё это в полном демократическом вооружении: водомёты, броня, дубинки, газовые и светошумовые гранаты, лазеры по глазам, резиновые пули и так далее.

В СССР было скучно. Вот развалили его, и сразу пошло веселье. Армяне с азербайджанцами пошли воевать за Карабах, война в Приднестровье, грузинские этнические чистки в Осетии и Абхазии, чеченские захваты школ и торговля людьми, наркотраффик из Средней Азии, бандитские разборки девяностых и так далее. Весело ведь!

США под шумок, раз их больше некому сдерживать, развалили Югославию, разбомбили Сербию, создали джихадистский анклав в Косово, вторглись ещё в несколько стран, угробили несколько миллионов людей, провели государственные перевороты ещё в ряде стран, понаставили ещё больше своих баз по всему миру. Есть что пообсуждать, можно поспорить, в какую страну США вторгнутся в следующий раз – весело!

Ну и разве может сравниться сытое унылое получение бесплатной квартиры, бесплатного образования, бесплатного медицинского обслуживания и профсоюзных путёвок в санатории и на курорты с либеральной необходимостью набирать потребительские кредиты, влезать в ипотеку, оплачивать медицинскую страховку и работать на трёх работах ради, чтобы иметь возможность всё это оплачивать?

Украина после развала СССР долгое время жила скучно. Ну рэкет, ну мелкие разборки между бандитами – скукота. Ни тебе гражданской войны, ни тебе этнических чисток, даже поговорить на кухне не о чем. Зато после майдана всё изменилось. Тут тебе и гражданская война, и поиски шпионов Путина в каждой Кугутовке и Козолуповке, и героический эпос «гробиков» из котлов, и мировое турне Порошенко «Дайте грошей» (настолько успешное, что планируется второй тур с названием «Ещё не всё выпито»), и выяснение, кто более патриотичен – рейдеры Коломойского или рейдеры Пашинского.

Можно делать ставки, сколько опор ЛЭП завалят татарские дебилы сегодня, сколько милиционеров убьют правосеки за неделю, сколько аватариев из ВСУ «потерь нет» за последние сутки, кого больше бойкотировать – «Пепси» или «Коку», сколько миллиардов разворует Яценюк «на стену» в этом году и так далее. Жизнь бурлит!

Несколько новых военных конфликтов происходит на Ближнем Востоке, в ЕС хлынули новые миллионы арабских беженцев. Вы же чувствуете, что без СССР жить реально гораздо лучше?

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