Ежедневно от рук террористов погибают сотни мирных жителей

Ежедневно в Сирии от рук террористов «Джебхат ан-Нусры», ИГИЛ и других группировок в среднем гибнет около 50 мирных жителей.

Ежедневно в Йемене силы так называемой саудовской коалиции и боевики «Аль-Каиды» убивают 18 гражданских лиц.





Ежедневно в Афганистане фиксируется гибель 15 мирных жителей от рук талибов и боевиков ИГИЛ.

Ежедневно турецкие силовики убивают не менее 8 мирных жителей в курдских провинциях страны. ЕЖЕДНЕВНО!

А есть ещё Ливия, Ирак, Сомали, Нигерия. Есть ещё и страдающий Донбасс. В год – десятки и даже сотни тысяч жертв террористической чумы! И что? Кто-то из нас видел плачущую по этому поводу главу европейской дипломатии г-жу Могерини?

Или кто-то делал фотографии окрашенной в цвета сирийского (иракского, афганского) национального флага Эйфелевой башни в Париже? Кто-то слышал гневное обличение терроризма, рушащего сирийское государство, из уст представителей Государственного департамента США? Нет! Нет. И ещё раз – нет.

Но теракт в Брюсселе, как выясняется, совсем другое дело. Ибо в Брюсселе, по меркам западной цивилизации, живёт демократия, а во всех выше перечисленных странах и на всех упомянутых территориях – «людишки третьего сорта». Их можно взрывать, убивать, резать им горло, продавать в рабство, сжигать и разрубать на куски на площадях, стрелять им в затылок – западный мирок на это выразит, разве что, свою «озабоченность». И всё! Мол, оно того не стоит... Другой коленкор – брюссельская трагедия... Другой...

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