Травяные, цветочные и ягодные чаи – когда их пить и чем они полезны?
Рекомендован при гриппе, при спазмах желудка, заболеваниях почек, как мочегонное, при анемии, бессоннице, мигренях, ревматических болях. Также пьют как «мужской» чай.
Ромашка
Сердечный чай. Выраженное антитромбическое воздействием и антимикробное действие (при гриппе, простудах, воспалениях).
Шиповник
Кладезь антиоксидантов, флавоноидов, витаминов (С, К) и минералов, укрепляющий иммунную систему. Если вам хочется выпить красного вина, но нельзя употреблять алкоголь, выпейте настой шиповника. Кроме того, помогает бороться с диареей.
Клевер
Чай от кашля (с медом), для печени, от женских болей. Рекомендован при сахарном диабете вместо обычного чая (без подслащения).
Роза
Улучшает настроение; противовирусный чай, укрепляет иммунитет. Этот чай особенно быстро теряет вкус после заваривания, остывший чай из розовых бутонов уже нельзя пить.
Лимонная мята
Чай успокаивает и помогает справиться с проблемами пищеварения, вызванными нервным расстройством. Снимает напряжение улучшает сон, облегчает боль, повышает концентрацию.
Фенхель (корневища, семена)
Чай-дижестив, улучшающий пищеварение, снимающий вздутие – с этой целью его дают даже грудным детям. Также помогает при кашле, простуде, отитах.
Земляничные листья
Очищающий кровь, помогающий кроветворениию, успокаивающий, общеукрепляющий. В этот ароматный чай можно добавлять и подсушенные ягоды.
Тысячелистник
1 чайную ложку травы тысячелистника проваривают с 1 стаканом кипятка в течении 5-10 минут и пьют (по полстакана) при гастритах. При болях в желудке также заваривают смесь цветков ромашки и тысячелистника.
Одуванчик
Этот чай поможет печени справляться с нагрузками, в особенности, если вы употребляли алкоголь, курите или принимаете лекарства. Облегчает запоры, повышает усвояемость полезных веществ из пищи.
Липа
Расслабляющий чай, снимающий беспокойство и понижающий давление. Рекомендован для облегчения боли при мигренях. Две чашки липового чая с липовым медом в день помогут предотвратить простуды. Но не следует повторять процедуру ежедневно: этот потогонный чай – серьезная нагрузка для сердца.
Лаванда
Успокаивает нервную систему, выравнивает дыхание, дарит здоровый сон, бодрит гипотоников. Чай от мигрени и для выведения шлаков.