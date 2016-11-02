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Травяные, цветочные и ягодные чаи – когда их пить и чем они полезны?

Общество | 02.11.2016


Травяные, цветочные и ягодные чаи – когда их пить и чем они полезны?
Чабрец

Рекомендован при гриппе, при спазмах желудка, заболеваниях почек, как мочегонное, при анемии, бессоннице, мигренях, ревматических болях. Также пьют как «мужской» чай.


Ромашка

Сердечный чай. Выраженное антитромбическое воздействием и антимикробное действие (при гриппе, простудах, воспалениях).

Шиповник

Кладезь антиоксидантов, флавоноидов, витаминов (С, К) и минералов, укрепляющий иммунную систему. Если вам хочется выпить красного вина, но нельзя употреблять алкоголь, выпейте настой шиповника. Кроме того, помогает бороться с диареей.

Клевер

Чай от кашля (с медом), для печени, от женских болей. Рекомендован при сахарном диабете вместо обычного чая (без подслащения).

Роза

Улучшает настроение; противовирусный чай, укрепляет иммунитет. Этот чай особенно быстро теряет вкус после заваривания, остывший чай из розовых бутонов уже нельзя пить.

Лимонная мята

Чай успокаивает и помогает справиться с проблемами пищеварения, вызванными нервным расстройством. Снимает напряжение улучшает сон, облегчает боль, повышает концентрацию.

Фенхель (корневища, семена)

Чай-дижестив, улучшающий пищеварение, снимающий вздутие – с этой целью его дают даже грудным детям. Также помогает при кашле, простуде, отитах.

Земляничные листья

Очищающий кровь, помогающий кроветворениию, успокаивающий, общеукрепляющий. В этот ароматный чай можно добавлять и подсушенные ягоды.

Тысячелистник

1 чайную ложку травы тысячелистника проваривают с 1 стаканом кипятка в течении 5-10 минут и пьют (по полстакана) при гастритах. При болях в желудке также заваривают смесь цветков ромашки и тысячелистника.

Одуванчик

Этот чай поможет печени справляться с нагрузками, в особенности, если вы употребляли алкоголь, курите или принимаете лекарства. Облегчает запоры, повышает усвояемость полезных веществ из пищи.

Липа

Расслабляющий чай, снимающий беспокойство и понижающий давление. Рекомендован для облегчения боли при мигренях. Две чашки липового чая с липовым медом в день помогут предотвратить простуды. Но не следует повторять процедуру ежедневно: этот потогонный чай – серьезная нагрузка для сердца.

Лаванда

Успокаивает нервную систему, выравнивает дыхание, дарит здоровый сон, бодрит гипотоников. Чай от мигрени и для выведения шлаков.

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