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Список преступлений, которые русские совершили против цивилизованного мира

Мир | 02.11.2016


Список преступлений, которые русские совершили против цивилизованного мира

 Список преступлений, которые русские совершили против цивилизованного мира


1) 1802 и 1918гг. — вероломно наградили суверенитетом Финляндию.

2) 1918г. — подло и коварно подарили государственность латышам и эстонцам, которой у них никогда не было. 

Итак:

— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.

— Польша восстановила государственность с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг.

— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877-1878 гг.

— Молдавия как государство родилась внутри СССР.

— Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В знак благодарности болгары участвовала в составе антирусских коалиций в двух мировых войнах. Сейчас Болгария — член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…

— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.

— Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе Российском Империи и СССР.

— Грузия сохранилась физически и возродилась как государство только в составе Российской Империи и СССР.

— Туркмения никогда не имела государственности и сформировал ее только в составе СССР.

— Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

— Казахстан никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность в следствии Великой Октябрьской Революции. А в 1991 получили полную независимость.

— Швейцария получила независимость благодаря Суворову, который отвоевал ее у Франции 217 лет назад;

— Освобождение Австрии, Чехословакии, Польши от Третьего рейха 1945г;

— Позиция Екатерины II в 1780 с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов содействовала поражению Англии и обретению независимости США.;

— дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран, перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера;

— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945г.;

— Позиция Горбачева позволила без проблем в 1990г повторно объединиться Германии;

— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57г, в 1967 вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах

— Ангола завоевала свою независимость к 1975г только благодаря СССР;

— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.

А ведь можно еще поучитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Грецию у турков отбила Россия в далёком 1821 году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д… Вот такая какая-то странная «агрессия» со стороны России.

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