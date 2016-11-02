Новый мясоперерабатывающий завод в Ингушетии получил первую партию крупного рогатого скота

Из Саратовской и Волгоградской области в Ингушетию доставили первую партию крупного рогатого скота. В первый в республике мясоперерабатывающий комплекс с безотходным производством, построенный в этом году в сельском поселении Экажево прибыли 340 голов КРС. Пока животных, завезенных из Поволжья, среди которых есть 140 телят, держат на карантине.





Мясокомбинат на 1 тыс. голов КРС общей площадью 20 тыс. кв.м построен полностью за счет внебюджетных источников, при активной поддержке властей Ингушетии, на строительство зданий, сооружений, приобретение оборудования и скота предполагается направить 1,1 млрд руб., половина из указанной сумму уже вложена в проект.

На комбинате будет запущено производство колбасы, тушёночные, пельменные, кишечные цеха, рассказал Муслим Парагульгов. "Мощности устанавливаемого современного оборудования позволяют производить 1-2 тыс. тонн колбасы. Что же касается мяса, убойный цех уже готов, установлены холодильники на 300 голов", — сказал он.

Предприниматель добавил, что на территории комбината также построен коровник, заработал кормоцех, в который завезено несколько видов кормов.

"Уже сейчас у нас есть возможности содержать порядка 1 тыс. голов КРС и от 7 до 10 тыс. голов овец, в зависимости от того, что мы хотим — или откорм, или забой. В смену можно будет забивать от 150 до 200 голов", — пояснил он.

Этот инвестпроект, который полностью финансируется за счет частных инвестиций, будет презентован на встрече ингушской делегации во главе с Юнус-Беком Евкуровым с властями и представителями бизнес-сообщества Саудовской Аравии, заявил министр экономического развития региона Умалат Торшхоев.

"Республика в рамках официального визита, который проходит в эти дни в Саудовской Аравии, показывает свои возможности, успехи и планы по развитию АПК, в частности, животноводства. Ярким примером успешного взаимодействия власти и бизнеса Ингушетии служит инвестпроект Муслима Паругульгова, который заработает в этом году на полную мощность", — сказал У. Торшхоев.

Напомним, в состав делегации вошли представители органов законодательной исполнительной, судебной власти и духовенства. В рамках визита представители республики презентуют три крупных инвестиционных проекта на общую сумму 13 млрд рублей, успешно реализуемых в республике.

Кроме животноводческого комплекса, ингушская делегация знакомит предпринимателей Эр-Рияда с проектами агрокомплекса "Сад-Гигант Ингушетия", занимающегося выращиванием фруктов по интенсивной итальянской технологии и выведением новых сортов, а также ООО "Птицеводческий комплекс "Южный" по строительству комплекса производительностью более 10 тыс. тонн мяса индейки в год.