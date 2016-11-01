The Nation: политика США угрожает превратить холодную войну с Россией в ядерную

Власти США вновь пошли на эскалацию напряженности с Россией, угрожая своей безответственной политикой превратить холодную войну с этой страной в ядерную. Об этом пишет политолог, профессор Принстонского университета Стивен Коэн в своей статье для американского журнала The Nation.

"Белый дом только что безрассудно усилил военное противостояние с Россией. Заявление Министерства обороны США о том, что оно в четыре раза увеличит расходы на силы НАТО рядом с российскими границами, подталкивает холодную войну в сторону настоящей и, возможно, даже ядерной войны", — отмечает Коэн.





Автор называет данное решение беспрецедентным в современной истории: за исключением вторжения нацистской Германии в СССР, западные войска никогда еще не были так близко к границам России. Данный факт может вынудить Москву к ответным шагам, считает он, в результате чего у европейских границ могут быть размещены тактические ядерные боеголовки.

"Фактически в последние годы разворачивалась новая и более опасная гонка ядерных вооружений между США и Россией, и последнее решение Обамы может только усилить ее", — говорится в статье.

Более того, решение Вашингтона может подорвать переговоры между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Сирии и Украине, а также усилит разногласия в Европе, касающиеся политики в отношении Москвы. Коэн осуждает американских журналистов и политиков за полное игнорирование заявления Пентагона, предполагая, что западные СМИ привыкли связывать холодную войну в отношениях двух стран исключительно с "агрессией путинской России".

Позднее во вторник администрация Барака Обамы должна представить на рассмотрение конгресса проект федерального бюджета на 2017 финансовый год, размер которого, по некоторым данным, составляет около 4 трлн долларов. Ранее министр обороны США Эштон Картер, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, заявил, что американские власти намерены более чем в четыре раза увеличить помощь своим союзникам в Европе "перед лицом агрессии со стороны РФ".

"После выделения на данные цели 800 млн долларов в прошлом году, мы более чем в четыре раза увеличиваем данную сумму в 2017-м — до 3,4 млрд долларов", — сказал он.

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