А вот это уже очень серьезно!

Новость появилась недавно, но почему-то не получила широкой огласки, тогда как её важность — просто колоссальна по своим последствиям! Владимир Путин внёс в Госдуму соглашение, согласно которому, все страны СНГ отказываются от доллара и евро при торговле и операциях между собой. То есть будут использовать между собой свои национальные валюты. Такой шаг — колоссальный удар по США и ЕС.

А последствия не заставят себя долго ждать. Во-первых, существенно улучшится национальная экономика стран СНГ, а во-вторых, США начнут более агрессивно себя вести к России и странам СНГ, поскольку вспомните, что случилось с Ираком, когда тот отказался продавать нефть за американские доллары. Вот такие вот дела. Так что, в ближайшее время ожидаем сильнейших провокаций и возмущений со стороны 5-х колонн.





Согласно опубликованному сообщению на сайте президента России, в рамках "Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств — участников Содружества Независимых Государств" будет создан механизм, который позволит отказаться от доллара и евро в качестве промежуточной валюты в расчетах.

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